"Укроборонпром" опроверг заявление СМИ о поставках деталей украинскими заводами в Россию

В "Укроборонпроме" призвали журналистов тщательнее проверять данные из-за засилья российской пропаганды, но данные издания передали правоохранителям для расследования.

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Издание "Важные истории" обнародовало статью, в которой утверждается, что несколько украинских предприятий в период с января 2022 по июль 2023 года поставляли запчасть в Россию. Однако в "Укроборонпроме" опровергают информацию. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

В "Важных историях" утверждают, что российская компания "Авиа ФЭД сервис" импортировала в РФ компоненты для самолетов и вертолетов производства украинских компаний:

АО "Компания авиационного и ракетно-технического строительства;

ГП "ХМЗ "ФЭД";

АО "Киевский завод "Радар".

Важно

Украина до сих пор поставляет России запчасти для авиации, — расследование

Поставка якобы происходила через компанию LINKER Объединенных арабских эмиратов и "Бакайторг1" из Кыргызстана. Однако в "Укроборонпроме" заявляют, что ни одно из указанных предприятий не сотрудничали ни с российской "Авиа ФЭД сервис", ни с LINKER или "Бакайторг1". Также отмечается, что предприятия "Украинской оборонной промышленности" вообще не поставляли указанную продукцию в материале журналистов в РФ.

"Общество считает нужным напомнить средствам массовой информации о многочисленных фейках, которые распространяет р*шистская пропаганда о деятельности украинской оборонки, и необходимости тщательного фактчекинга материалов особенно во время полномасштабного вторжения", — отметили в "Укроборонпроме".

Скриншот заявления "Укроборонпрома"

Также собранные данные в материале издания передали в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Что написали в "Важных историях"?

В статье журналистов утверждается, что "Авиа ФЭД сервис" за время полномасштабной войны передало в российскую авиапромышленность запчастей на 650 млн рублей. Из них 370 млн якобы пришли из Украины. Утверждается, что харьковский "ФЭД" передал детали для ремонта Ан-124 на почти 120 млн рублей. Киевский "Радар" передал деталей на более 67 млн рублей для локационных станций вертолетов Ка-32. Были еще и другие предприятия, которые в целом поставили запчастей на 170 млн рублей.

Скриншот статьи "Важных историй"

Также "Мотор Сич" якобы передали детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12, но она не входят в АО "Укроборонпром". Кроме этого утверждается, что поставки деталей в РФ были из Франции, США и Великобритании.

Напомним, 21 сентября СБУ разоблачили Сумской завод в поставках в РФ оборудования для ядерных реакторов.