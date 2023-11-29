"У Залужного есть план": в НАТО прокомментировали слова Безуглой о главнокомандующем ВСУ, — СМИ

В Альянсе говорят, что западные партнеры не навязывают Украине конкретного подхода в ведении войны, поскольку считают, что ВСУ эффективнее планируют самостоятельно.

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В НАТО отрицают заявления, что украинское военное руководство не имеет плана войны. Об этом заявил военный-чиновник Альянса на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Генерал Альянса, который общался с журналистами на условиях анонимности, заявил, что западные партнеры не навязывают Украине каких-либо подходов в ведении войны, поскольку считают, что ВСУ сами могут эффективно планировать свои задачи, а задача союзников — помогать Украине всем необходимым. Кроме этого генерал НАТО отметил, что упреки о том, что у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нет плана, безосновательны.

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"Руководство должно уйти": Безуглая требует отставки Залужного (фото)

"То, как генерал Залужный описал ситуацию — является точным. Но в то же время, когда президент Зеленский говорит, что продвижение не является достаточно быстрым — это также правда. Но в то же время, Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план! Но воплощение этого плана — чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине", — пояснил он.

Также в НАТО подчеркнули важность отдельных успешных операций, которые имеют за плечами ВСУ.

"То, что им удалось достичь такого на Черном море — доказывает, что Украина чрезвычайно успешна и имеет план для достижения успеха", — пояснил генерал НАТО.

Депутат Безуглая требует отставки Залужного — детали

26 ноября народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в фейсбук обращалась к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Она заявила, что он не показал нардепам план защиты Украины на будущие годы.

Сообщение Безуглой вызвало оживленное обсуждение в сети. Общественные деятели, активисты и политики в соцсетях высказывали свою позицию относительно заявлений нардепа и действий главнокомандующего.

По мнению нардепа, ее высказывания в социальных сетях не являются ошибкой. Она подчеркнула, что пишет "очевидные вещи", о которых военные и так знают.

В Раде и войске отреагировали на выпад Безуглой в адрес Залужного. Коллеги по партии и военные считают, что слова депутата следует воспринимать как попытку дискредитации главнокомандующего ВСУ.