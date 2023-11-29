Как быстро пройти медкомиссию мобилизованному: советы юриста

По словам юриста практики военного права, при мобилизации к прохождению ВВК лучше подготовиться заранее.

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При мобилизации военнообязанного одним из этапов является прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая не всегда проводит медицинский осмотр на надлежащем уровне. О том, с какими проблемами можно столкнуться при этом, рассказывает Илья Шипко, юрист практики военного права и пересчета военных пенсий юридической компании "Приходько и партнеры".

Как объясняет юрист, это не только очереди — иногда врачи комиссии могут при осмотре пропустить определенные диагнозы.

"Также можно столкнуться с неучтением и неуказанием в заключении всех имеющихся проблем со здоровьем и диагнозов и с отметкой в заключении ВВК "ограниченно пригодный к военной службе" у лиц со второй, третьей, а иногда и с первой группой инвалидности. С каждым месяцем войны такие проблемы все больше и больше становятся актуальными и неотложными", — объясняет Шипко проблемы, которые могут возникать.

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Как упредить проблемные моменты

Юрист обращает внимание на то, что существует определенный порядок действий, который не только поможет упростить прохождение комиссии, но и, возможно, решит возникающие в процессе проблемы.

"Прежде всего для того, чтобы врачи смогли учесть все ваши заболевания, нужно профильному врачу предоставлять врачебную документацию по тем или иным проблемам со здоровьем: заключения, эпикризы, рентген-снимки, результаты анализов и так далее", — подчеркивает Шипко.

При этом он замечает, что лучше, чтобы результаты обследований были из государственных медицинских учреждений, а не частных клиник — в военкоматах к госклиникам относятся с доверием. Поэтому Шипко советует заранее подготовить все необходимые документы именно оттуда.

"Обратите также внимание, что в случае неучета и игнорирования определенных диагнозов всегда есть возможность не согласиться с решением ВВК местного уровня и обжаловать его в областной ВВК, а затем при необходимости — и в ЦВЛК", — добавляет эксперт.

Рекомендует юрист также прибегать к правовой помощи в случаях, если человека с инвалидностью признают ограниченно пригодным и пытаются мобилизовать.

"Юрист поможет составить грамотный отказ от мобилизации в связи с отсутствием добровольного согласия, предусмотренного ст. 23 Закона Украины ''О мобилизации и мобилизационной подготовке", — отмечает Шипко.

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Напомним, 27 ноября сообщалось, что в СНБО рассказали об изменениях для призывников в Украине. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинская армия будет сотрудничать с двумя крупнейшими кадровыми компаниями. Военнообязанных будут мобилизовать на конкретные должности.

Также юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Однако окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.