Установят на стелс-бомбардировщиках B-2A Spirit: у США появилась еще одна атомная бомба

Бомбу B61-12 собираются прикрепить к истребителям F-35A, F-15E Strike Eagles и F-16C/D Vipers, а также на бомбардировщиках B-21A Raider.

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Новая ядерная боеголовка была одобрена для использования на нескольких самолетах США, в частности на стелс-бомбардировщике B-2A Spirit. Об этом пишет Newsweek.

Spirit станет первым боевым самолетом США с ядерной бомбой B61-12, которая в минувший понедельник, 27 ноября была представлена в рамках несекретного Плана руководства и управления запасами (SSMP).

В октябре в США одобрили резолюцию об увеличении расходов на оборону в 2024 году — примерно на 1,11 миллиарда долларов, если сравнивать с текущим годом. 19,114 млрд долларов должны пойти на модернизацию национального арсенала ядерного оружия и инфраструктуры, 1,946 млрд — на военные корабли.

Глава Администрации по национальной ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби в начале ноября отмечала, что испытания на объекте национальной безопасности штата Невада продолжаются. Среди прочего, упоминалось об экспериментах для научной программы управления запасами.

В заявлении Хруби также шла речь о том, что соответствующие американские ведомства привержены поддержанию безопасных, надежных и эффективных запасов ядерного оружия без подземных испытаний с ядерными взрывами.

Представитель NNSA сообщила журналистам, что опубликован документ, показывающий совместимость бомбы с самолетами F-15E, B-2A, F-35A, F-16 и PA-200, и что сертификация самолетов B-200 продолжается. Программа продления срока службы атомной бомбы B61-12 была одобрена Советом по ядерному оружию США в 2012 году.

Полковник американских ВВС в отставке Джеффри Фишер сказал в комментарии, что новая боеголовка "впечатляет". Он также добавил, что усилия США по части модернизации не ограничиваются рамками простого обновления имеющегося парка. По его словам, отчасти это связано с модернизацией флота.

Первую серийную единицу боеголовки произвели в ноябре 2021 года. В июне 2022-го NNSA и Министерство энергетики США завершили полномасштабное производство B61-12 и ее первую погрузку.

Новая боеголовка призвана заменить предыдущие версии ядерной бомб B61-3, -4 и -7.

В отчетах SSMP отмечается, что B61-12 в конечном итоге будет эксплуатироваться и на ряде других самолетов, включая истребители F-35A, F-15E Strike Eagles и F-16C/D Vipers, а также на стелс-бомбардировщиках B-21A Raider.

Напомним, что 27 ноября в МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки запуска ракет из РСЗО вблизи ЗАЭС.

Также сообщалось, что российская атомная субмарина провела успешные испытания ракеты.