До 50 штурмов в день: ВС РФ пытаются зайти на территорию Авдеевского коксохима, — ВСУ

Авдеевский коксохимический завод находится под контролем ВСУ. Во время атак оккупанты несут большие потери в технике и живой силе, рассказали в командовании.

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Вооруженные силы Российской Федерации начали активные штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, за последние трое суток враг пошел вперед и ежедневно осуществляет 40-50 штурмов на этих направлениях.

Также он отметил, что в районе Авдеевки оккупанты пытаются попасть на территории коксохимического завода, который находится под контролем ВСУ.

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"Враг очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод находится под нашим контролем. Враг несет там большие потери, как в технике, так и в живой силе", — сказал Александр Штупун.

Он отметил, что российские военные бросают пехоту и сбрасывают КАБы на Авдеевку и окрестности города. Кроме этого, активные боевые действия продолжаются в районе города. Россияне продолжают наземные атаки, местами применяют бронетехнику.

Александр Штупун сообщил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за сутки враг потерял почти 500 военных. Украинские бойцы уничтожили семь танков и 13 бронемашин. Также на Таврическом направлении было зафиксировано 45 боевых столкновений, 648 артиллерийских обстрелов. За последние две недели оккупанты начали бить по медицинским учреждениям — гражданским и военным.

Напомним, 29 ноября военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что ситуация возле Авдеевки напоминает бои за Бахмут. По его словам, оккупанты продолжают давить на город, украинским бойцам приходится отступать с некоторых позиций.

В тот же день украинский военнослужащий Евгений Иевлев рассказал, что оккупанты пытаются скрыть свою технику на Донбассе. Он отметил, что несмотря на ухудшение погодных условий украинские бойцы продолжат уничтожать врага с техникой на поле боя.