Пораженный "Ланцетом" штурмовик Су-25 оказался макетом, — детальный OSINT-анализ (фото)

Аналитик Якуб Яновский говорит, что при детальном осмотре кадров с видео стало понятно, что оккупанты ударили по макету Су-25, а не реальному самолету.

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Российские оккупанты опубликовали в сети видео, на котором зафиксировано поражение штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины. Однако аналитик Якуб Яновский, который был частью проекта Oryx, заявляет, что ВС РФ поразили макет.

"Подтверждено, что это была приманка — достаточно хорошая, которую можно было распознать только благодаря различиям в деталях, видимых вблизи", — написал Яновский.

Он добавил, что к такому выводу он пришел вместе с другими аналитиками, которые подробно сравнили фотографии штурмовика Су-25 и кадров из видеоролика. Разница достаточно большая, чтобы можно было утверждать, что "Ланцет" атаковал макет.

Пропагандисты РФ утверждали, что самолет поразили на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. При детальном осмотре конструкции крыла заметна большая разница с Су-25. Двигатель на макете также имеет нехарактерное соединение с крылом. И последним доказательством является то, что на самолете отсутствуют закрылки на крыльях, добавляют в Defence Blog.

Сравнение различий между настоящим Су-25 и макетом

Оккупанты модернизировали дрон-камикадзе "Ланцет", что увеличило его радиус действия. Из-за этого ВС РФ уже пару раз били по украинским аэродромам с самолетами.

Напомним, 21 ноября летчик "Фантом" рассказал, заменят ли F-16 украинские бомбардировщики Су-24М.

3 ноября в Германии заявили, что на интеграцию ракет Taurus на Су-24 понадобится до 6 месяцев.