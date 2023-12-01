Кабмин назначил нового заместителя Умерова: что о нем известно (фото)

По информации Минобороны, новый замминистра обороны Виталий Половенко будет отвечать за тыловое обеспечение украинской армии.

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Кабинет Министров Украины назначил полковника Виталия Половенко заместителем Министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в Telegram 1 декабря.

В Минобороны отметили, что полковник Половенко будет заниматься вопросами, связанными с тыловым обеспечением.

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Сообщается, что с 2019 года он занимал должность начальника отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Он также является участником боевых действий и кандидатом военных наук.

Основными направлениями работы нового замминистра были: разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения, улучшение системы вещевого обеспечения, тыловое обеспечение военных на фронте.

"Его опыт поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны", — заявили в Минобороны.

Новый замминистра обороны Виталий Половенко Фото: Минобороны Украины

Напомним, 27 сентября Кабмин назначил трех заместителей нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Заместителями главы оборонного ведомства стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова и Екатерина Черногоренко.

Экс-заместитель министра Резникова Анна Маляр 30 сентября подтвердила, передала все дела Наталье Калмыковой, которая будет заниматься стратегическими коммуникациями и информационной политикой ведомства.