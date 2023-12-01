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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВСУ разбили колонну российских БТР и отбросили оккупантов на север от Авдеевки, — Bild (видео)

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Оккупанты пытались атаковать Степное колонной на бронетранспортерах, каждый из которых стоит 1,7 млн евро. В результате ожесточенных боев Силам обороны удалось отбросить ВС РФ от населенного пункта.

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ВСУ отбросили российские войска к северу от Авдеевки в Донецкой области и уничтожили несколько единиц бронетехники оккупантов. Об этом пишет издание BILD.

Военный эксперт BILD Юлиан Рёпке сообщил, что ВС РФ перешли в наступление под Авдеевкой и захватили участок на юго-востоке города.

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Также оккупанты продолжают попытки захватить село Степное на северо-западе Авдеевки, чтобы окружить ВСУ. На днях россияне снова перешли к наступлению из-под Красногоровки и атаковали село Степное колонной современных БТР-82А.

"Украинские войска на время остановили безудержное продвижение российской армии к северу от стратегически важного города Авдеевка. Благодаря мощному огню колонну современных российских БТР удалось остановить и уничтожить", — сообщает Репке.

Он сообщил, что в результате ожесточенных боев Силам обороны удалось отбросить ВС РФ от Степного. В конце концов оккупанты потеряли контроль над местностью. ВСУ в боях уничтожили несколько БТР-82А, каждый из которых стоит 1,7 млн евро.

Напоминаем, что ВС РФ могли продвинуться возле Авдеевки и Старомайорского. Бои в крупном городе Донецкой области начались в районе местного коксохимического завода.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке ВС РФ уже задействовали все возможные силы и ресурсы против Сил обороны. Им удалось захватить террикон, увеличить серую зону между селами Красногоровка и Степное на севере от Авдеевки, а также выйти к авдеевской промзоне.