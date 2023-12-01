На Полтавщине мужчина откупался в суде от мобилизации донатом на 20 тысяч гривен

Мужчину комиссия признала годным к службе, но он категорически отказался брать повестку.

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В Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он заявил, что задонатил на ВСУ и чтобы его строго не наказывали. Об этом говорится в приговоре Лубенского районного суда.

Согласно материалам суда, мужчину приговорили к испытательному сроку лишения свободы из-за того, что он отказался брать повестку. В суде он заявил, что перевел на ВСУ 20 тыс. грн.

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Так, осужденный 28 августа 2023 года был признан ВВК годным к службе в ВСУ. В тот же день ему вручили повестку, в которой отмечалось, что он должен прибыть в воинскую часть 5 сентября. Однако мужчина категорически отказался ее получать.

Работник военкомата составил акт об отказе от повестки.

На суде подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Он показал судье квитанции о том, что перевел на нужды ВСУ 20 тыс. грн и просил его строго не наказывать.

Суд учел тот момент, что мужчина перевел средства на ВСУ и решил не наказывать мужчину заключением.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого, согласно ст. 66 УК Украины суд признает его искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, оказание материальной помощи Вооруженным силам Украины", — говорится в пояснении.

Уклониста признали виновным по ст. 336 УК Украины и осудили на 3 года лишения свободы, заменив этот срок годом испытательного срока.

Напомним, что представители партизанского движения "Атеш" мобилизовались в ВС РФ из-за кампании по мобилизации в Москве.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что РФ может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года.