Залужный усиливает защитные укрепления: РФ пытается перехватить инициативу по всему фронту, — ISW

Особое внимание на встречах с представителями армии США уделялось наступательным операциям оккупационной группировки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сигнализировали о намерении усилить оборону и укрепить фортификации по всей линии фронта. Но в обсуждении текущих и готовящихся оборонительных мер не затрагивалась Запорожская область. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 1 декабря.

30 ноября Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны усилят защитные укрепления по всем ключевым направлениям, в т.ч. на линии Купянск-Лиман, на севере и западе Украины и в Херсонской области. Авдеевское, Марьинское и ряд других направлений выделены особо.

Зеленский дополнительно встретился с командирами оперативных групп и обсудил оборонительные операции на Авдеевском и Марьинском направлениях. В свою очередь, Залужный провел беседу с представителями армии США: обсуждались наступательные операции ВС РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В заявлениях Зеленского и Залужного отмечаются участки фронта, на которых украинские силы по большей части сосредоточили оборонительные операции: линия границы Харьковской и Луганской областей (между Купянском и Лиманом), большая часть Донецкой области (вероятно, предполагается Бахмут с Авдеевкой) и Херсонская область. Но в этом списке нет Запорожской области — отсюда предположение: украинские силы в этом районе в оборону не переходят.

Такие заявления, в общем и целом, согласуются с оценкой ISW относительно стремления российских сил вернуть инициативу по всему фронту, по меньшей мере, с середины ноября. Для этого проводится несколько одновременных наступлений в районах, где ВСУ заняты обороной.

Напомним, что президент Украины в своем интервью AP 1 декабря предупреждал, что, в дополнение к зимним погодным условиям Россия, вероятнее всего, возобновит интенсивную воздушную кампанию по критически важной инфраструктуре.

Также Фокус в своем материале объяснял, что с началом зимы война в Украине переходит на новый этап, боевые действия, как было заявлено, уже находятся в затяжной фазе.