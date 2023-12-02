Россия платит родственникам мобилизованных, чтобы сдержать их от протестов, — разведка Британии

В пресс-службе рассказали, что 27 ноября одна из групп жен мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации", а через несколько дней их начали обозначать как "фейковую организацию".

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Власти Российской Федерации, вероятно, пытаются сдержать публичное несогласие родственников российских военных, в частности путем подкупа. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 2 декабря.

"Исследования независимых российских СМИ и комментарии самих протестующих жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на воздержание от протестов", — говорится в пресс-службе.

В РФ боятся протестов родственников мобилизованных

В разведке рассказали, что 27 ноября одна из групп жен мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации", а через несколько дней их начали обозначать как "фейковую организацию".

"Власть, скорее всего, особенно опасается любых протестов родственников тех, кто мобилизован с сентября 2022 года и сейчас уже больше года на фронте", — отмечается в сообщении.

Протесты жен мобилизованных россиян: что известно

7 ноября в Москве жены мобилизованных оккупантов впервые вышли на митинг с требованием вернуть их мужей. На акцию собралось около 30 человек с плакатами, на которых написано "мобилизованным пора домой", "справедливость — это дембель для мобилизованных", "верните детям отцов" и тому подобное.

Кроме того, родственники оккупантов хотели провести еще один митинг 25 ноября. В нем должны были принять участие до 300 человек. Впрочем власти российской столицы отказали в таком мероприятии ссылаясь на "эпидемиологическую ситуацию". Собственно, речь идет о запрете проведения массовых мероприятий из-за пандемии, которую ввели еще в 2020 году.

Также митинг не позволили провести и в Новосибирске, ссылаясь на "нарушение принципа законности". Однако с недовольными женщинами российских военных таки встретились, однако участники акции не верят в то, что их требования выполнят.

Напомним, ранее российское издание "Верстка", ссылаясь на своих собеседников в федеральных и региональных органах власти сообщило, что в России протесты родственников мобилизованных оккупантов считают одной из самых больших угроз для предвыборной кампании. Поэтому, чтобы избежать протестов региональным чиновникам рекомендуют выплачивать всем "по максимуму денег".