"Не допустим победы РФ": США нацелены помогать Украине поставками военной помощи, — Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что устроенная Россией война против Украины является "вызовом для союзников по НАТО".

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не допустят победы России в войне с Украиной и нацелены на оказание поддержки Киеву через поставки военной помощи. Также он отметил, что Америка не не позволит победить палестинскому движению ХАМАС в конфликте против Израиля. Об этом сообщает издание Politico.

"Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", — заявил он.

В дополнение, руководитель Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают способностью сдерживать свои обязательства перед союзниками, предоставляя поддержку как Израилю, так и Украине.

По мнению Ллойда Остина, конфликт, инициированный Россией против Украины, представляет собой "вызов для союзников в НАТО".

"Мы не можем позволить себе остаться в стороне", — высказался он.

Остин сообщил, что Соединенные Штаты увеличили финансирование производства боеприпасов на 50% из-за высоких темпов расходования американских снарядов в Украине. Он также отметил, что за период администрации Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране увеличилось в 4 раза.

По его словам, США — "самая могущественная страна на Земле", а американская армия является самой сильной в мире.

Напомним, 24 ноября СМИ писали, что согласно опросу, американцы больше всего не любят Владимира Путина и Россию.

22 ноября телеканал NBS News опубликовал результаты соцопроса относительно помощи Украине и Израилю.