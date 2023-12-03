"Можем противостоять": российские КАБы стали реальной проблемой для Украины, — Игнат

Оккупанты сбрасывают авиационные бомбы на прифронтовые территории, поскольку российская авиация не может залетать в зону действия украинского ПВО.

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Украине предстоит столкнуться с серьезной угрозой в виде применения российских управляемых авиационных бомб. Нападающие активно осуществляют броски бомб на позиции украинских защитников и прифронтовые области, создавая реальные вызовы для страны. Об этом сообщает спикер Воздушных сил Юрий Игнат и спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что всего полгода назад случаи запуска управляемых авиабомб были редкими, однако в настоящее время оккупанты способны осуществлять до сотни таких бросков в день, особенно в южных регионах Украины.

"КАБ летит неточно, но это 500 кг бомба. Взрывчатки там много, и они берут массированными ударами. Были уже около ста за сутки показатели сброса бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам", — сказал он.

Спикер Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун, подчеркнул, что оккупанты используют управляемые авиационные бомбы (КАБы) для атаки прифронтовых территорий, так как российская авиация не имеет возможности проникнуть в зону действия украинской ПВО.

"Штурмовики и вертолеты, такие как Ка-52 и Ми-24, мы сбиваем, как только они попадают в зону действия нашей ПВО. Пользуясь тем, что ПВО не может достать на большом расстоянии, с которого сбрасывают Су-35 и Су-34 управляемые авиационные бомбы, это 50-70 км по линии боевого столкновения, поэтому враг пользуется этим", — пояснил спикер.

Игнат выражает мнение, что истребители F-16, предоставленные украинскими партнерами, могут сыграть ключевую роль в противодействии управляемым авиационным бомбам (КАБам). Эти самолеты обладают потенциалом для эффективного уничтожения российской авиации, что может значительно усилить оборонные возможности Украины.

"Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", — добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, 18 ноября пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" рассказали о поражении экскаватора российских военных на Купянском направлении. Это удалось сделать с помощью трофейного FPV-дрона.

17 ноября стало известно, что бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский автомобиль "Урал-4320" с боекомплектом к РСЗО "Град" на Южном направлении. Военные навели огонь артиллерии и нанесли удары FPV-дронами по цели.