"Россия фантазирует": В ВСУ рассказали о лжи по поводу оккупации Марьинки

Украинские войска отбили 11 вражеских атак на Марьинском направлении. В основном работает пехота, ведь погода не позволяет тяжелой технике свободно проезжать.

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Вооруженные силы Украины продолжают бои в районе Марьинки и Новомихайловки. Об этом сказал в эфире единого телемарафона спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По данным военного, на Марьинском направлении отбито 11 вражеских атак.

"Враг всегда фантазировал, всегда врал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки", — рассказал Штупун.

По словам спикера, погодные условия влияют на военную ситуацию. В основном работает пехота, потому что тяжелая техника не везде может проехать.

"Грязь, везде дожди, вода, и поэтому тяжело как нашим защитникам, так и врагу", — описал он ситуацию на фронте.

Российские войска активно применяют управляемые авиационные бомбы. Работают самолеты-штурмовики, а также вертолеты Ка-52 и МиГ-24.

"Мы периодически сбиваем [вражескую авиацию], как только они попадают в зону действия нашего ПВО", — пояснил Штупун.

Враг часто пользуется тем, что украинские средства ПВО не достают на расстояние 50-70 км за линией боевого столкновения, откуда Су-35 и Су-34 сбрасывают управляемые авиабомбы, заключил спикер.

Напомним, в украинском городе Марьинка до начала вторжения ВС РФ жили более 9 тысяч человек, но сейчас населенный пункт буквально "стерли в порошок".

Российские войска также уничтожают Авдеевку Донецкой области, этот город постепенно превращается в Марьинку. За день Авдеевку могут обстреливать до 30 раз.