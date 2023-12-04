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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

80 бойцов ВС РФ сдались в плен на Таврическом направлении — подробности

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Оккупанты снизили активность авиации, зато увеличили количество артобстрелов по позициям украинских защитников.

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На Таврическом направлении продолжаются активные пехотные атаки оккупантов. За минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" произошло 37 боевых столкновений. Об этом сообщил командующий Таврического направления бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

"За сутки враг потерял 429 человек живой силы и 21 единицу военной техники. Еще несколько оккупантов сдались в плен. Следует отметить, что за 3 недели, на Таврическом направлении такой выбор сделали около 80 военнослужащих врага. Активность вражеской авиации невысокая — за сутки зафиксировано 7 авиаударов", — отметил генерал.

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Он отметил, российские захватчики увеличили количество артобстрелов до 955, а также, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Успешно отражена 21 атака противника восточнее Новокалиново и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского. Марьинка и Новомихайловка — отбито 8 вражеских атак. Один раз противник пытался идти вперед возле Старомайорского. Понес потери", — проинформировал Александр Тарнавский.

На Запорожье южнее Роботино российские оккупанты пытались восстановить утраченные позиции.

Уничтожено 2 единицы спецтехники врага — в частности 1 комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Также взлетели в воздух 2 склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что на Авдеевском направлении бойцы ССО ВСУ показали уничтожение личного состава ВС РФ с помощью огня из миномета и гранатомета МК19.

Напомним, что 3 декабря аналитики DeepState рассказали, что Авдеевская оборонительная операция продолжается. Количество военных, которое использует враг, осталось постоянным и не в пользу Украины.