Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

80 бійців ЗС РФ здалися в полон на Таврійському напрямку - подробиці

новини запоріжжя, бої роботине, полон окупанти, олександр тарнавський

Окупанти знизили активність авіації, натомість збільшили кількість артобстрілів по позиціях українських захисників.

Related video

На Таврійському напрямку тривають активні піхотні атаки окупантів. За минулу добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" сталося 37 бойових зіткнень. Про це повідомив командувач Таврійського напрямку бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі.

"За добу ворог втратив 429 осіб живої сили та 21 одиницю військової техніки. Ще декілька окупантів здалися в полон. Слід зазначити, що за 3 тижні, на Таврійському напрямку такий вибір зробили близько 80 військовослужбовців ворога. Активність ворожої авіації невисока — за добу зафіксовано 7 авіаударів", — зазначив генерал.

Важливо
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ЗС РФ не мають успіху в районі Куп'янська, — ISW (карти)

Він зауважив, російські загарбники збільшили кількість артобстрілів до 955, а також, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Успішно відбито 21 атаку противника східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Первомайського. Мар’їнка та Новомихайлівка — відбито 8 ворожих атак. Один раз противник намагався йти вперед біля Старомайорського. Зазнав втрат", — проінформував Олександр Тарнавський.

На Запоріжжі південніше Роботиного російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції.

Знищено 2 одиниці спецтехніки ворога — зокрема 1 комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Також злетіли у повітря 2 склади боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку бійці ССО ЗСУ показали знищення особового складу ЗС РФ за допомогою вогню з міномета та гранатомету МК19.

Нагадаємо, що 3 грудня аналітики DeepState розповіли, що Авдіївська оборонна операція триває. Кількість військових, яку використовує ворог, залишилася сталою та не на користь України.