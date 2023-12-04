У НАТО есть 3 года на подготовку, чтобы избежать войны с Россией, — польский министр

Глава Бюро нацбезопасности Польши убежден, что на восточном фланге Альянса за три года должен быть создан необходимый потенциал для сдерживания агрессии Российской Федерации.

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Чтобы избежать войны с Россией у страны восточного фланга НАТО есть в запасе три года для подготовки. В числе необходимых мер — увеличение количества личного состава армии и создание новых армейских формирований. Об этом 2 декабря заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Яцек Севьера в интервью Nasz Dziennik.

Польский чиновник прокомментировал мнение представителей Немецкой ассоциации внешней политики, которые утверждают, что странам Запада осталось от 5 до 9 лет, чтобы подготовиться к отражению нападения Москвы. По словам Севьеры, такие прогнозы слишком оптимистичны.

"Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, 3-летний временной горизонт для подготовки к конфронтации. Это время, в течение которого на восточном фланге должен быть создан потенциал в качестве четкого сдерживающего фактора против агрессии", — рассказал министр.

По словам чиновника Оружейная промышленность в России работает в трехсменном режиме и способна восстановить ресурсы в ближайшие три года после понесенных потерь в Украине.

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В этом контексте польский министр отметил позицию правительства, а также критиков из оппозиции относительно дальнейших закупок вооружения для Войска Польского. Севьера сказал, что недовольство оппозиционного большинства в Сейме закупками 500 единиц систем HIMARS не выдерживает критики, а все аргументы того, что производитель якобы не справится с такими объемами поставок являются ошибочными.

"Поскольку речь идет о мирном производстве и поставках в мирное время, то есть до 2022 года, то было бы уместно сопоставить наши закупки с количеством уничтоженных к настоящему времени систем залпового огня с российской и украинской стороны. Россияне потеряли около 900 таких комплектов, Украина — более 500", — сказал Севьера.

Напомним, министр обороны Польши Мариуш Блащак принял решение о формировании шестой армейской дивизии, за что подвергся критике со стороны оппозиции. Польские военные жалуются, что у действующих подразделений наблюдается нехватка личного состава, а министр уже объявил о формировании новых соединений.