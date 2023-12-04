У НАТО є 3 роки на підготовку, щоб уникнути війни з Росією, — польський міністр

Глава Бюро нацбезпеки Польщі переконаний, що на східному фланзі Альянсу за три роки має бути створено необхідний потенціал для стримування агресії Російської Федерації.

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Щоб уникнути війни з Росією у країни східного флангу НАТО є в запасі три роки для підготовки. Серед необхідних заходів — збільшення кількості особового складу армії і створення нових армійських формувань. Про це 2 грудня заявив глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сев'єра в інтерв'ю Nasz Dziennik.

Польський чиновник прокоментував думку представників Німецької асоціації зовнішньої політики, які стверджують, що країнам Заходу залишилося від 5 до 9 років, щоб підготуватися до відбиття нападу Москви. За словами Сев'єри, такі прогнози занадто оптимістичні.

"Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти більш короткий, 3-річний часовий горизонт для підготовки до конфронтації. Це час, протягом якого на східному фланзі має бути створено потенціал як чіткий стримувальний фактор проти агресії", — розповів міністр.

За словами чиновника Збройова промисловість у Росії працює в тризмінному режимі і здатна відновити ресурси в найближчі три роки після понесених втрат в Україні.

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У цьому контексті польський міністр відзначив позицію уряду, а також критиків з опозиції щодо подальших закупівель озброєння для Війська Польського. Сев'єра сказав, що невдоволення опозиційної більшості в Сеймі закупівлями 500 одиниць систем HIMARS не витримує критики, а всі аргументи того, що виробник нібито не впорається з такими обсягами постачання, є помилковими.

"Оскільки йдеться про мирне виробництво і постачання в мирний час, тобто до 2022 року, то було б доречно зіставити наші закупівлі з кількістю знищених на теперішній час систем залпового вогню з російської та української сторони. Росіяни втратили близько 900 таких комплектів, Україна — понад 500", — сказав Сев'єра.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив рішення про формування шостої армійської дивізії, за що зазнав критики з боку опозиції. Польські військові скаржаться, що у чинних підрозділів спостерігається нестача особового складу, а міністр уже оголосив про формування нових з'єднань.