Переговоры Украины и РФ: Германия считает ситуацию на фронте победой Киева, — Bild

По словам аналитика Юлиана Репке, в Берлине уверены, что текущее положение дел может служить основой для переговоров и будущего Украины.

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Германия считает, что ситуация на фронте является победой для Украины, несмотря на скромные результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году. Киев может гордиться освобождением Херсона, Харьковской области и северных регионов от оккупантов. Об этом рассказал аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Журналисты отметили, что 2 недели назад Репке вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом посетил Киев. По итогам этого визита он сообщил, что США и Германия хотят убедить Украину начать переговоры с Россией.

Теперь же Реке в интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру заявил, что в Берлине считают, что текущее положение дел на фронте является своего рода победой для Украины.

"Меня удивило, что говорили, будто нынешняя ситуация — на самом деле успех для Украины. Что это своего рода победа. Что это положение, которое может служить основой для переговоров и будущего страны. Больше не нужно доходить до Азовского моря, освобождать Донецк и Крым", — сказал Репке.

Он отметил, что, если сравнивать с мартом 2022 года, то тогда было захвачено куда больше территорий. Теперь же Силы обороны Украины смогли освободить Херсон, провести контрнаступление в Харьковской области, а также выгнать россиян из северных областей.

"И мы можем говорить, что это своего рода победа и статус-кво, который мы можем считать успехом. И мы должны сделать все возможное, чтобы они смотрели на это так же, как мы", — сказал аналитик.

Напомним, что 29 ноября в МИД Германии назвали Совет Украина — НАТО еще одним шагом к Альянсу. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала мир работать над дальнейшим расширением зимнего защитного щита для Украины, поскольку ракетные удары РФ в 2023 году стали еще тяжелее и опаснее.

Также СМИ сообщали, что ВСУ грозят перебои с поставками топлива из-за блокады польской границы. По информации МИД Украины, блокада угрожает автомобильной промышленности Германии. Страдают целые цепочки поставок, например, электрических кабелей.