"Движущая сила": в МИД Германии назвали Совет Украина — НАТО еще одним шагом к Альянсу

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала мир работать над дальнейшим расширением зимнего защитного щита для Украины, поскольку ракетные удары РФ в 2023 году стали еще тяжелее и опаснее.

Related video

Совет Украина — НАТО будет движущей силой, которая будет приближать Украину к НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД Германии в сервисе микроблогов Х.

В ведомстве отметили, что центральными в этом процессе являются стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил. Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллиона евро в Трастовый фонд Украина — НАТО.

Важно

"Это принципиальная позиция": Кулеба оценил вероятность участия армии НАТО в войне в Украине (видео)

МИД также обратил внимание на заявление руководительницы ведомства Анналены Бербок. Она отметила, что внимание общественности к войне России против Украины все меньше. Это она назвала неприятной ситуацией.

"И это фатально", — говорится в заметке.

Атаки России на гражданскую инфраструктуру сейчас тяжелее, чем когда-либо. Бербок призвала мир работать над дальнейшим расширением зимнего защитного щита для Украины.

Заседание Совета Украина — НАТО

В Брюсселе 29 ноября проходит первое в истории заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. На мероприятии Украина и союзники будут обсуждать важные вопросы, в частности шаги для наращивания производства оружия и боеприпасов. Наше государство надеется, что совместные усилия обеспечат устойчивость оборонной индустрии и увеличат производство.

Напомним, 29 ноября эксперт объяснил, в каких областях необходимо усилить оборонительные позиции. Александр Мусиенко поддержал идею создания укреплений в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, поскольку в этих регионах нет серьезных препятствий для ВС РФ, которые могут попытаться пойти в наступление. Таким образом удастся минимизировать угрозу с фланга, что снизит вероятность масштабной атаки.