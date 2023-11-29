"Рушійна сила": в МЗС Німеччини назвали Раду Україна – НАТО ще одним кроком до Альянсу

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала світ працювати над подальшим розширенням зимового захисного щита для України, оскільки ракетні удари РФ в 2023 році стали ще важчими та небезпечнішими.

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Рада Україна — НАТО буде рушійною силою, яка наближатиме Україну до НАТО. Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини у сервісі мікроблогів Х.

У відомстві наголосили на тому, що центральними у цьому процесі є стандарти НАТО, планування сил і засобів та реформування збройних сил. Німеччина інвестує додаткові 11,5 мільйона євро до Трастового фонду Україна – НАТО.

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МЗС також звернуло увагу на заяву керівниці відомства Анналени Бербок. Вона зазначила, що увага громадськості до війни Росії проти України все менша. Це вона назвала неприємною ситуацією.

"І це фатально", – йдеться у дописі.

Атаки Росії на цивільну інфраструктуру зараз важчі, ніж будь-коли. Бербок закликала світ працювати над подальшим розширенням зимового захисного щита для України.

Засідання Ради Україна — НАТО

У Брюсселі 29 листопада відбувається перше в історії засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На заході Україна та союзники обговорюватимуть важливі питання, зокрема кроки задля нарощування виробництва зброї та боєприпасів. Наша держава сподівається, що спільні зусилля забезпечать стійкість оборонній індустрії та збільшать виробництво.

Нагадаємо, 29 листопада експерт пояснив, в яких областях необхідно посилити оборонні позиції. Олександр Мусієнко підтримав ідею створення укріплень у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, оскільки у цих регіонах немає серйозних перешкод для ЗС РФ, які можуть спробувати піти у наступ. У такий спосіб вдасться мінімізувати загрозу з флангу, що знизить ймовірність масштабної атаки.