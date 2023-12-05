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Военный Фокус Российско-украинская война Частичная мобилизация в России

Россиянина, который пожаловался на издевательства, заставили сказать, что это делали ВСУ: подробности (фото)

война в украине, в рф издеваются над солдатами, Геннадий и Семен Кискоровы, привязали к дереву

Руководство требовали от солдат удалить все сообщения на телефоне, включая видео. Боец также позвонил жене и попросил отозвать свои заявления о преступлении, потому что якобы это все "влияние украинцев и иностранных агентов".

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Мобилизованного оккупанта, который пожаловался, что его брата привязали к дереву за отказ воевать, заставили написать, что над российскими солдатами издевались ВСУ, а не ВС РФ. Об этом пишет ASTRA.

В сети обнародовали видео, как российские оккупанты издеваются над сослуживцем, который отказался воевать. Его привязали к дереву и заставляли идти на штурм.

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Так, двое братьев Геннадий и Семен Кискоровы были мобилизованы более года назад из Новокузнецка. Они требовали перехода на альтернативную гражданскую службу в связи с религиозными убеждениями, но получили отказ от своего командира. Оба брата — военнослужащие 1-го мотострелкового батальона воинской части №21005 и находятся в районе Донецка. После рапорта на перевод Геннадия привязали к дереву на всю ночь, требуя от него согласия на дальнейшее участие в боевых действиях. Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщил Семен Кискоров. Также было опубликовано видео, на котором снято привязывание.

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Семен Кискоров

Позже Семен удалил все записи со своей страницы и перестал отвечать журналистам.

"Братьев вызвали "на ковер" и требовали написать объяснение о том, что привязывали к дереву солдат украинские военные, а не российские по приказу капитана Рубанова, и требовали отметить, что претензий нет. Капитан Рубанов требовал у Семена Кискорова удалить все сообщения на телефоне, включая видео. Недавно Семен позвонил жене и попросил отозвать свои заявления о преступлении, потому что якобы это все "влияние украинцев и иностранных агентов", — написали правозащитники "Движения сознательных отказников".

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Напомним, что в оккупированный Джанкой прибыли военнослужащие из Якутии. Они ругались, хамили прохожим и оставили после себя кучу мусора.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине офицер РФ расстрелял своего командира и подстрелил еще одного солдата. 37-летний сержант Михаил Хохлов из автомата АК-74 застрелил своего командира, 37-летнего Ивана Кривошеева.