В Крым перебросили войска из Якутии: что задумал враг (фото)
В оккупированный Джанкой прибыли военнослужащие из Якутии, которые были неопрятно одеты, нецензурно выражались, хамили прохожим и оставили после себя кучу мусора, отмечают в украинском подполье.
Во временно оккупированный Джанкой перебросили военных вооруженных сил Российской Федерации из Якутии. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.
"Агентами "Атеш" во время разведки было обнаружено переброску личного состава мобилизованных из Якутии в Джанкой", — говорится в сообщении.Важно
В украинском подполье отметили, что военнослужащие из Якутии были неопрятно одеты, нецензурно выражались, хамили прохожим и оставили после себя кучу мусора, разбросанного по улице.
Партизаны отметили, что через час после собрания российских мобилизованных забрала Росгвардия.
"Переброска личного состава уже не первая, на убой отправляют небольшими партиями", — добавили в подполье.
Напомним, 9 ноября в партизанском движении "Атеш" рассказали, что во временно оккупированный Джанкой в Крыму привезли новую партию российских мобилизованных. По информации партизан, новоприбывших направляли в воинскую часть, которая расположена возле аэродрома, а затем на линию фронта.
4 декабря украинские партизаны заявили, что разведали штаб 810-й отдельной бригады морской пехоты Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Подполью удалось узнать о военной технике и личном составе врага, который несет службу на контрольно-техническом пункте части. Также удалось выяснить, что в 810-й бригаде служат 3 137 оккупантов, большинство из них — мобилизованные и контрактники-водители.