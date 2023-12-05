Росіянина, який поскаржився на знущання, змусили сказати, що це робили ЗСУ: подробиці (фото)

Керівництво вимагали від солдатів видалити всі повідомлення на телефоні, включаючи відео. Боєць також зателефонував дружині та попросив відкликати свої заяви про злочин, бо нібито це все "вплив українців та іноземних агентів".

Related video

Мобілізованого окупанта, який поскаржився, що його брата прив'язали до дерева за відмову воювати, змусили написати, що з російських солдат знущалися ЗСУ, а не ЗС РФ. Про це пише ASTRA.

В мережі оприлюднили відео, як російські окупанти знущаються з товариша по службі, який відмовився воювати. Його прив'язали до дерева і змушували йти на штурм.

Важливо

Взяли гроші і втекли: вісім "заробітчан" з Непалу кинули Міноборони РФ на гроші (фото)

Так, двоє братів Геннадій та Семен Кіскорови були мобілізовані понад рік тому з Новокузнецька. Вони вимагали переходу на альтернативну цивільну службу у зв'язку з релігійними переконаннями, але отримали відмову від свого командира. Обидва брати — військовослужбовці 1-го мотострілецького батальйону військової частини №21005 і перебувають в районі Донецька. Після рапорту на переведення Геннадія прив'язали до дерева на всю ніч, вимагаючи від нього згоди на подальшу участь у бойових діях. Про це на своїй сторінці "Вконтакте" повідомив Семен Кіскоров. Також було опубліковано відео, на якому знято прив'язування.

Семен Кіскоров

Пізніше Семен видалив усі записи зі своєї сторінки та перестав відповідати журналістам.

"Братів викликали "на килим" і вимагали написати пояснення про те, що прив'язували до дерева солдатів українські військові, а не російські за наказом капітана Рубанова, і вимагали зазначити, що претензій немає. Капітан Рубанов вимагав у Семена Кіскорова видалити всі повідомлення на телефоні, включаючи відео. Нещодавно Семен зателефонував дружині та попросив відкликати свої заяви про злочин, бо нібито це все "вплив українців та іноземних агентів", — написали правозахисники "Руху свідомих відмовників".

Нагадаємо, що в окупований Джанкой прибули військовослужбовці з Якутії. Вони лаялися, хамили перехожим та залишили після себе купу сміття.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині офіцер РФ розстріляв свого командира і підстрелив ще одного солдата. 37-річний сержант Михайло Хохлов із автомата АК-74 застрелив свого командира, 37-річного Івана Кривошеєва.