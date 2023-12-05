"Бахмут не захвачен": в ВСУ объяснили активизацию РФ в боях за город (видео)

Военный Иван Тимочко отметил, что Бахмут не оккупирован полностью, ведь окрестности города контролируют украинские войска, а также под контролем Сил обороны и высоты.

Related video

Российские захватчики значительно активизировались на Бахмутском направлении, чтобы продемонстрировать, что их командование лучше украинского. Полностью сам город не оккупирован. Об этом заявил Иван Тимочко, руководитель Совета резервистов Сухопутных войск, в эфире программы "Лінія фронту".

Важно

ВС РФ продвинулись на фланге Бахмута и заявили о контроле над частью Синьковки, — ISW (карты)

По его словам, самое важное для российского военного командования, ответственного за это направление, то, что обороной восточного направления курирует генерал Александр Сырский. Он ни разу не потерпел поражения.

"Российское командование поменяло на этих направлениях уже четвертый командный состав", — сообщил он.

Военный отметил, что Бахмут не оккупирован полностью, ведь окрестности города контролируют украинские войска. Высоты остаются за Силами обороны.

Тревогу у россиян вызвали украинские атаки на флангах. В военном плане, по его словам, Бахмут ничего не значит, ведь полностью разрушен.

"Это руина на руине", — пояснил Тимочко.

Битва за Бахмут — данные Генштаба ВСУ

В районе Бахмута, как говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 декабря, украинские воины отбили 11 атак российских оккупантов в районах Богдановки, Андреевки и Клещиевки. Силы обороны Украины и в дальнейшем организовывают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в технике и живой силе, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 4 декабря в ВСУ рассказали о боях на позициях в районе Бахмута. Пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что на определенных участках у оккупантов есть успехи.