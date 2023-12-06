Дикие звери атакуют окопы: в больницах Днепра возросло количество бойцов ВСУ с укусами

В прошлом году такого не было, говорят медики. Запасы антирабических вакцин, гамма-глобулина в медучреждениях постоянно приходится пополнять. За последний месяц использовали гамма-глобулина больше, чем до этого за год.

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В медучреждениях Днепра возросло количество бойцов Сил обороны, которые попадают с передовой не с ранениями, а после укусов диких животных. Об этом пишет "Голос Украины".

Все чаще в больницы доставляют воинов, которых покусали дикие животные — грызуны, лисы, или же бродячие кошки и собаки.

"В последнее время раненых стало намного меньше. Но сейчас очень много военных, укушенных дикими животными. По какой-то причине звери активизировались в конце лета и это продолжается до сих пор. В прошлом году такого не было. Запасы антирабических вакцин, гамма-глобулина постоянно приходится пополнять. За последний месяц мы использовали гамма-глобулина больше, чем раньше за год", — рассказал заведующий травматологическим отделением Юрий.

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Сами укусы обычно не представляют угрозы, но главная опасность — это бешенство, которое может передаваться через слюну инфицированного животного. Из-за укуса мыши оказался на больничной койке воин ВСУ Богдан. Мужчина получил вакцину.

"Мышей, крыс невероятно много. Они считают окопы, эти норы своими, поэтому защищаются и нападают на людей. Мой случай не уникален. Это произошло в сумерках. Мышь в темноте подбежала и укусила за палец. Я сначала продезинфицировал рану антисептиком, потом сообщил медикам. Они продумали алгоритм, как меня эвакуировать, поэтому сейчас я здесь. Чувствую себя хорошо и хочу как можно быстрее вернуться к собратьям", — говорит Богдан.

Медики подчеркивают, что здоровые животные редко нападают на людей — только в случае самообороны. Нападение зверя без причины, может быть признаком бешенства, поэтому в таком случае нужна немедленная вакцинация.

Напомним, что Виталий Козловский показал свой блиндаж. Он поделился кадрами, где нем бегают мыши.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ откормил крысу-рекордсмена. По данным из открытых источников, в мире нет серой крысы, которая бы весила более чем 885 граммов, а в Украине теперь есть.