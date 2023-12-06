"Просто не построим вооружение": оборонка не позволит увеличить армию США, — WSJ

В случае большой войны с Китаем, США смогут отстоять Тайвань. Однако китайская армия быстрее сможет отстроить флот. Только одна верфь в Хулудао может построить столько же кораблей, сколько Штаты построили за все время с 2014 года за один год.

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Во время моделирования боевых действий между США и Китаем за Тайвань военные сделали вывод, что Штаты смогут сделать так, чтобы Тайбэй оставался свободным. Однако цена боевых действий будет очень высокой для армии, будут потери в кораблях. Но то, что выглядит как ничья, вскоре станет победой Китая, потому что у них больше оборонных заводов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Центр стратегических и международных исследований смоделировал варгейм между США и Китаем за Тайвань. Один из сценариев завершился тем, что Тайвань остался свободным, но Штаты теряют 2 авианосца и до 20 эсминцев и крейсеров. Китайцы потеряли бы 50 больших кораблей.

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Чего не учитывают варгеймы: аналитика о противостоянии США и Китая за последние 10 лет

Как объясняет военно-морской аналитик Бюджетного управления Конгресса Эрик Лабс, то что сначала выглядит как ничья может вылиться в победу Китая. Они имеют возможность заменить потерянные корабли гораздо быстрее США. КНР только за последние 2 года построила 17 крейсеров и миноносцев. Соединенным Штатам на это понадобилось бы не менее 6 лет.

"С точки зрения промышленной конкуренции и судостроения Китай — в том месте, где были США на ранних этапах Второй мировой войны. Сейчас мы просто не имеем промышленных мощностей, чтобы строить военные корабли... в большом количестве и очень быстро", — объясняет Эрик.

В мире нарастает напряжение от Тихого океана до Украины и Ближнего Востока. Поэтому в Штатах возникла дискуссия, могут ли они позволить себе большую армию, и что более важно, смогут ли они ее построить при такой конкуренции со стороны КНР. Сейчас расходы на оборону одни из самых низких со времен Второй мировой и составляют менее 4,6% от ВВП. При этом во время войны во Вьетнаме США тратили 8,9% от ВВП.

Субмарина класса Virginia Фото: US Navy

Теперь Штатам для постройки одной атомной подводной лодки нужно больше года, удвоение производства ПТРК Javelin отложено до 2026 года, а противокорабельные ракеты Harpoon будут доставлены Тайваню не раньше 2026 года — это при том, что они были заказаны еще в 2020 году.

Оборонные подрядчики после завершения Холодной войны отказались от содержания дополнительных мощностей, потому что Пентагон подталкивал к консолидации. Теперь резко увеличить производство не получается.

"Мало кто ожидал длительного, масштабного конфликта, который мы наблюдаем в Украине, или который мы можем снова увидеть против стратегического конкурента. Мы учимся, насколько ресурсоемкий тип войны не срабатывает на сокращение производственных мощностей и поставки "под заказ", — заявил Уильям Лаплант, главный чиновник Пентагона по вопросам закупок.

И ситуация более чем серьезная, пишут журналисты. Вся производственная база США сократилась, потому что трудоемкое производство перенесли в Восточную Азию. Так же сейчас мало специалистов, а оборонная промышленность требует больших сроков обучения. Для подготовки сварщика для работы на субмарине нужно 3-5 лет.

Количество спущенных кораблей на воду для ВМС США (более светлый цвет) и КНР (более темный цвет)

Китай в свою очередь контролирует важные цепочки поставок, что позволяет ему быстро разворачивать мощности в соответствии с новыми приоритетами. Этот потенциал он использовал для увеличения армии. Одна только верфь в Хулудао может похвастаться годовой мощностью, превышающей все корабли, которые США спустили на воду с 2014 года.

Напомним, ударные подводные лодки США будут вооружены новым вариантом ракет Tomahawk RTX.