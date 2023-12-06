"Просто не побудуємо": оборонка не дозволить збільшити армію США, – WSJ

У випадку великої війни з Китаєм, США зможуть відстояти Тайвань. Проте китайська армія швидше зможе відбудувати флот. Лише одна корабельня в Хулудао може побудувати стільки ж кораблів, скільки Штати побудували за весь час з 2014 року за один рік.

Related video

Під час моделювання бойових дій між США та Китаєм за Тайвань військові зробили висновок, що Штати зможуть зробити так, щоб Тайбей залишався вільним. Проте ціна бойових дій буде дуже високою для армії, будуть втрати в кораблях. Але те, що виглядає як нічия, незабаром стане перемогою Китаю, бо в них більше оборонних заводів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень змоделював варгейм між США та Китаєм за Тайвань. Один зі сценаріїв завершився тим, що Тайвань залишився вільним, але Штати втрачають 2 авіаносці та до 20 есмінців та крейсерів. Китайці втратили б 50 великих кораблів.

Важливо

Чого не враховують варгейми: аналітика про протистояння США і Китаю за останні 10 років

Як пояснює військово-морський аналітик Бюджетного управління Конгресу Ерік Лабс, те що спочатку виглядає як нічия може вилитись у перемогу Китаю. Вони мають змогу замінити втрачені кораблі набагато швидше за США. КНР лише за останні 2 роки побудував 17 крейсерів та міноносців. Сполученим Штатам на це знадобилося б щонайменше 6 років.

"З точки зору промислової конкуренції та суднобудування Китай — в тому місці, де були США на ранніх етапах Другої світової війни. Зараз ми просто не маємо промислових потужностей, щоб будувати військові кораблі…у великій кількості та дуже швидко", — пояснює Ерік.

В світі наростає напруга від Тихого океану до України та Близького Сходу. Відтак у Штатах виникла дискусія, чи можуть вони дозволити собі більшу армію, та що більш важливо, чи зможуть вони її побудувати при такій конкуренції з боку КНР. Нині витрати на оборону одні з найнижчих з часів Другої світової й складають менш як 4,6% від ВВП. При цьому під час війни у Вʼєтнамі США витрачали 8,9% від ВВП.

Субмарина класу Virginia Фото: US Navy

Тепер Штатам для побудови одного атомного підводного човна потрібно більше як рік, подвоєння виробництва ПТРК Javelin відкладено до 2026 року, а протикорабельні ракети Harpoon будуть доставлені Тайваню не раніше 2026 році — це при тому, що вони були замовлені ще у 2020 році.

Оборонні підрядники після завершення Холодної війни відмовились від утримання додаткових потужностей, бо Пентагон підштовхував до консолідації. Тепер різко збільшити виробництво не виходить.

"Мало хто очікував тривалого, масштабного конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні, або який ми можемо знову побачити проти стратегічного конкурента. Ми вчимося, наскільки ресурсомісткий тип війни не спрацьовує на скорочення виробничих потужностей і постачання "під замовлення", — заявив Вільям Лаплант, головний чиновник Пентагону з питань закупівель.

І ситуація більш ніж серйозна, пишуть журналісти. Вся виробнича база США скоротилася, бо трудомістке виробництво перенесли в Східну Азію. Так само зараз мало спеціалістів, а оборонна промисловість потребує більших термінів навчання. Для підготовки зварювальника для роботи на субмарині потрібно 3-5 років.

Кількість спущених кораблів на воду для ВМС США (світліший колір) і КНР (темніший колір)

Китай своєю чергою контролює важливі ланцюжки постачання, що дозволяє йому швидко розгортати потужності у відповідності до нових пріоритетів. Цей потенціал він використав для збільшення армії. Одна тільки корабельня у Хулудао може похвалитися річною потужністю, що перевищує всі кораблі, які США спустили на воду з 2014 року.

Нагадаємо, ударні підводні човни США будуть озброєні новим варіантом ракет Tomahawk RTX.