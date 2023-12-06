Ударні підводні човни США будуть озброєні новим варіантом ракет Tomahawk

Ракети RTX Tomahawk Maritime Strike доповнять торпедне озброєння американських субмарин у Тихоокеанському регіоні, які потенційно можуть протистояти переважаючим морським силам Китаю.

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Американські підводні човни будуть озброєні новим варіантом ракети RTX Tomahawk Maritime Strike, спеціальна система наведення якої дає їм змогу вражати рухомі цілі. Ця ініціатива пов'язана з нарощуванням військового потенціалу для протистояння з морськими силами Китай у Тихоокеанському регіоні. Про це 5 грудня повідомив представник ВМС США агентству Bloomberg.

Оснащення ударних підводних човнів протикорабельними ракетами Tomahawk від компанії RTX Corp на додаток до торпед посилять бойову міць субмарин, які можуть протистояти флоту Китаю, який за чисельністю перевершує його. Як повідомив керівник програми капітан Джон Герсі, ВМС отримали початкову версію ракети минулого року, і перед тим, як оголосити її готовою до бою, вона пройде випробування.

Графік оснащення новими ракетами збігається з планами Пентагону щодо розгортання тисяч безпілотників в Індо-Тихоокеанському регіоні для протидії Китаю в рамках програми Replicator, яка буде реалізована до серпня 2025 року.

Що відомо про RTX Tomahawk

Фахівці насамперед відзначають дальність дії ракети, яка може сягати 1600 км. Такий потенціал ускладнить китайським силам планування вторгнення або блокади Тайваню.

"Більша дальність польоту забезпечує більш ефективне протистояння китайським ракетним силам, призначеним для захисту від нападу і блокування території", — зазначив старший науковий співробітник з військово-морських сил фонду Heritage Брент Седлер.

За його словами, "необхідна додаткова робота з розроблення того, як ці ракети будуть застосовуватися, щоб приголомшити китайські сили та знищити достатню кількість кораблів для перемоги у війні".

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Ракети будуть розміщені на підводних човнах класу Los Angeles і Virginia, які можуть нести до 12 "Томагавків" наземного базування, хоча деякі модифіковані версії класу Virginia зможуть нести до 40 ракет.

За оцінками Пентагону, у складі ВМС Китаю 370 кораблів і підводних човнів, зокрема понад 140 великих надводних бойових кораблів. Крім того, китайські морські сили отримали третій авіаносець CV-18 Fujian. Зі свого боку ВМС США мають у своєму розпорядженні 291 корабель, придатний для розгортання.

Раніше повідомлялося, що Японія в прискореному темпі почне закуповувати у США крилаті ракети Tomahawk. У Пекіні у зв'язку з цим обурилися, заявивши про те, що такі кроки відображають прагнення США створити навколо Китаю "кільце оточення з Tomahawk".