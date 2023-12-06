Демобилизация всех, кто воюет с 24 февраля, ослабит армию, — офицер ВСУ (видео)

Военный Мирослав Гай обратил внимание на определенную несправедливость, ведь некоторые украинцы воюют годами, а другие — ездят за границу отдыхать, но социальный дисбаланс не должен влиять на армию.

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Демобилизация всех, кто воюет с 24 февраля, ослабит армию. Об этом заявил офицер ВСУ Мирослав Гай в эфире телеканала "Київ24".

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Он прокомментировал инициативу парламентариев по установлению сроков демобилизации в 36 месяцев. По мнению военного, на передовой бойцы банально устали и их нужно менять.

"Если будет принята эта норма, и за год у нас война не закончится, а мобилизованных где-то надо брать, очень сложно отпустить человека даже если он три года прослужил", — заявил Мирослав Гай.

Военный обратил внимание на определенную несправедливость, ведь некоторые украинцы воюют годами, а другие — ездят за границу отдыхать, или вообще не приобщаются к борьбе с оккупантами. По его словам, есть определенный социальный "перекос", но всех одновременно из рядов войска отпускать нельзя.

"Отпустить одновременно всех мобилизованных, это означает ослабить Вооруженные силы Украины", — пояснил он.

Демобилизация в ВСУ

В Верховной Раде назвали сроки принятия законопроекта по демобилизации. По словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, среди главных аспектов нововведения — демобилизация людей с инвалидностью первой и второй группы, демобилизация освобожденных из плена и людей с активной фазой онкозаболевания. Нардеп подчеркнул, что сейчас на повестке дня находится "несколько кластеров вопросов", включая вопрос о том, что делать с теми, кто уже два года находится в зоне боевых действий без возможности смены.

Напомним, в октябре юрист назвал главную проблему мобилизации в Украине. По его словам, демобилизация даст военнослужащим дополнительные опции выхода, кроме смерти и ранения.