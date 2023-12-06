Демобілізація усіх, хто воює з 24 лютого, послабить армію, – офіцер ЗСУ (відео)

Військовий Мирослав Гай звернув увагу на певну несправедливість, адже деякі українці воюють роками, а інші – їздять за кордон відпочивати, але соціальний дисбаланс не повинен впливати на армію.

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Демобілізація усіх, хто воює з 24 лютого, послабить армію. Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай в ефірі телеканалу "Київ24".

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Він прокоментував ініціативу парламентарів що встановлення термінів демобілізації у 36 місяців. На думку військового, на передовій бійці банально втомилися і їх потрібно міняти.

"Якщо буде ухвалена ця норма, і за рік у нас війна не закінчиться, а мобілізованих десь треба брати, дуже складно відпустити людину навіть, якщо вона три роки прослужила", – заявив Мирослав Гай.

Військовий звернув увагу на певну несправедливість, адже деякі українці воюють роками, а інші – їздять за кордон відпочивати, чи взагалі не долучаються до боротьби з окупантами. З його слів, є певний соціальний "перекос", але усіх одночасно з лав війська відпускати не можна.

"Відпустити одночасно усіх мобілізованих, це означає послабити Збройні сили України", – пояснив він.

Демобілізація в ЗСУ

У Верховній Раді назвали терміни ухвалення законопроєкту з демобілізації. За словами глави фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, серед головних аспектів нововведення — демобілізація людей з інвалідністю першої та другої групи, демобілізація звільнених із полону і людей з активною фазою онкозахворювання. Нардеп підкреслив, що наразі на порядку денному перебуває "кілька кластерів питань", включно з питанням про те, що робити з тими, хто вже два роки перебуває в зоні бойових дій без можливості зміни.

Нагадаємо, у жовтні юрист назвав головну проблему мобілізації в Україні. З його слів, демобілізація дасть військовослужбовцям додаткові опції виходу, окрім смерті та поранення.