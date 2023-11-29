Демобілізація без проблем: як повернути бійців з фронту та уникнути напруги між підрозділами

Питання ротації та демобілізації порушується не вперше. Після того як президент доручив підготувати комплексний план, у Раді найближчим часом може з'явитися відповідний законопроєкт. Фокус розбирався, кого торкнеться перша хвиля демобілізації і як влада може організувати процес.

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Військово-політичне керівництво країни готує комплексний план мобілізації. Серед важливих питань — демобілізації. Родини військових давно наполягають на необхідності повернути додому бійців, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищають Україну. А експерти вважають, що необмежений термін служби демотивує військовозобов'язаних приєднуватися до лав ЗСУ.

За словами адвоката, правозахисника, військовослужбовця ЗСУ Масі Найєма, перша хвиля демобілізації буде вкрай чутливою темою для українського суспільства, оскільки відправити додому вдасться невелику кількість бійців.

"Для нас вкрай важливо, щоб ці алгоритми були справедливими, щоб уникнути зростання демотивації серед тих бійців, хто не потрапить під перші хвилі демобілізації. Очевидно, що на перших етапах йтиметься про відносно малу кількість військовослужбовців", — каже Фокусу Найєм.

На думку експерта, інструменти справедливого підходу до демобілізації можна розділити на дві категорії. Перша — критерії, за якими ухвалюватимуть рішення щодо кожного конкретного військовослужбовця. Друга — пропорція розподілу демобілізованих між різними підрозділами.

Так перша хвиля демобілізації має торкнутися військових, які приступили до служби в перші місяці повномасштабного вторгнення. Також має враховуватися бойовий досвід, що вказує на рівень тяжкості та небезпеки служби.

Військовослужбовець наголошує, що при формуванні демобілізованих списків потрібно включити опцію добровільної відмови. Якщо бійці хочуть продовжувати службу, незважаючи на те, що потрапляють під критерії, зазначені вище, вони повинні мати на це право.

"Важливо, щоб підготовка супроводжувалася систематизацією даних про кількість особового складу, що підпадає під критерії в різних підрозділах. Це дало б змогу пропорційно розподілити слоти демобілізації між різними підрозділами Сил Оборони та уникнути потенційної появи напруги між представниками різних підрозділів", — додає Найєм.

Що має бути в комплексному плані щодо поліпшення мобілізації, який доручив розробити Володимир Зеленський Фокус розбирав у матеріалі "Демобілізують не всіх": Масі Найєм про те, кого потрібно повернути з фронту і як організувати нову мобілізацію

Раніше Фокус писав, чому влада заговорила про можливий референдум про закінчення війни.