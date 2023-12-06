"Красят перед вылетом": Братчук объяснил влияние черного цвета "шахедов" на работу ПВО (видео)

Специалисты сейчас пытаются узнать, зачем различные апгрейды российским оккупантам в дронах для обстрелов городов и инфраструктуры Украины.

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Покраска в черный цвет БПЛА Shahed не повлияла на работу систем ПВО Украины. Подробности сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук во время стрима.

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Специалисты, как отметил он, провели анализ и определили, что беспилотники покрасили перед самым вылетом. По его словам, это совсем не повлияло на работу мобильных огневых групп.

"Это кардинально, от слова совсем, не повлияло", — сообщил Братчук.

Представитель и прокомментировал и наличие в БПЛА украинской SIM-карты. Специалисты сейчас разбираются, зачем такие апгрейды были.

"С боеприпасом также специалисты разбираются, как им можно противодействовать", — пояснил он.

Атака "шахедов" по Украине в ночь на 5 декабря

Российские оккупанты в ночь на 5 декабря снова атаковали Хмельницкую область ударными дронами. В регионе работала ПВО.

Также раздавались взрывы в Винницкой области. Уже в 01:25 местные СМИ сообщили о том, что в Винницкой области раздаются взрывы.

В течение суток оккупанты обстреливали территорию Херсонской области из минометов, тяжелой артиллерии, танков и дронов. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Всего было зафиксировано в воздушном пространстве нашего государства 17 ударных БПЛА типа "шахед" и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. Для противодействия воздушному нападению привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Напомним, эксперт рассказал, как 4G-связь поможет РФ запускать "Шахеды". Вмонтированные в беспилотные летательные аппараты сим-карты украинских мобильных операторов делают дроны эффективным разведывательным средством в глубоком тылу.