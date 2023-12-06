"Фарбують перед вильотом": Братчук пояснив вплив чорного кольору "шахедів" на роботу ППО (відео)

Фахівці наразі намагаються дізнатися, навіщо різні апгрейди російським окупантам у дронах для обстрілів міст та інфраструктури України.

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Фарбування у чорний колір БПЛА Shahed не вплинуло на роботу систем ППО України. Подробиці повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук під час стріму.

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Фахівці, як зазначив він, провели аналіз та визначили, що безпілотники пофарбували перед самим вильотом. З його слів, це зовсім не вплинуло на роботу мобільних вогневих груп.

"Це кардинально, від слова зовсім, не вплинуло", – повідомив Братчук.

Речник й прокоментував й наявність у БПЛА української SIM-карти. Фахівці наразі розбираються, навіщо такі апгрейди були.

"З боєприпасом також фахівці розбираються, як їм можна протидіяти", – пояснив він.

Атака "шахедів" по Україні у ніч проти 5 грудня

Російські окупанти у ніч проти 5 грудня знову атакували Хмельниччину ударними дронами. У регіоні працювала ППО.

Також лунали вибухи на Вінниччині. Вже о 01:25 місцеві ЗМІ повідомили про те, що на Вінниччині лунають вибухи.

Упродовж доби окупанти обстрілювали територію Херсонщини з мінометів, важкої артилерії, танків і дронів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Усього було зафіксовано у повітряному просторі нашої держави 17 ударних БПЛА типу "шахед" і шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Для протидії повітряному нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, експерт розповів, як 4G-зв'язок допоможе РФ запускати "Шахеди". Вмонтовані в безпілотні літальні апарати сім-карти українських мобільних операторів роблять дрони ефективним розвідувальним засобом у глибокому тилу.