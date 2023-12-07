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Большинство летит из Крыма: появилась карта "популярных" маршрутов Shahed, которые использует РФ

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После того как украинские морские дроны почти выгнали Черноморский флот из Севастополя, оккупантам стало труднее атаковать Украину "Калибрами". Другие крылатые ракеты семейства Х запускаются с самолетов и летят по прямой.

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В Воздушных силах сообщали, что вражеские "Шахеды" часто атакуют по руслам рек, дорогам и границам областей. Над рекой можно лететь низко и незаметно для радаров ПВО и над дорогой шум ударных дронов сливается с шумом автомобилей. Украинское аналитическое издание texty опубликовало карты с маршрутами российских БПЛА и ракет, которыми наносят удары по Украине.

На карту наложили все примерные маршруты вражеских воздушных атак, которые продолжались с 6 сентября по 3 ноября этого года. На них заметно одну вещь: большинство БпЛА летит из Крыма.

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На карте часть маршрутов начинается с оккупированной Херсонщины, но неизвестно, как они летели над территориями, которые сейчас контролирует Россия.

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"Некоторые запущенные из Крыма БпЛА повторяют пресловутый средневековый "черный путь", по которому татарская орда совершала набеги, а затем гнала захваченных в Украине невольников на продажу. Если смотреть на карту, напрашивается один вывод: Украина не может чувствовать себя в безопасности, пока не контролирует Крым", — пишет издание.

Два самых популярных пути дронов — они целятся в Староконстантинов, где расположен военный аэродром и в Хмельницкий. Нижний путь проходит рядом с трассой Е50, верхний на стыке областей.

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"Можем сказать, что освобождение Крыма более реально, чем деоккупация Донбасса. Ведь, как только ВСУ выйдут к Азовскому морю и смогут уничтожить Крымский мост, полуостров упадет нам в руки, как спелая груша. Потому что российские войска останутся без снабжения. На Донбассе ситуация другая: там развита железнодорожная инфраструктура, по которой Россия может бесконечно поставлять боеприпасы и пополнение", — отмечает издание.

После того как украинские морские дроны почти выгнали Черноморский флот из Севастополя, россиянам стало труднее атаковать "Калибрами". Другие крылатые ракеты семейства Х запускаются с самолетов и летят по прямой.

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Баллистические ракеты резко набирают высоту, затем падают на цель, на карте это показано как прямая линия.

"Несмотря на массовость и сложность атак, сейчас враг редко достигает цели. Украинская ПВО многокомпонентная и продуманная. По словам Игната, значительную часть сбивают мобильные бригады, которые выезжают на позиции на джипах с пулеметами и прожекторами. Во время последней атаки на Киев мобильные группы сбили 40% Шахедов, сообщал Игнат. Также в войне с дронами эффективно показал себя немецкий "Гепард", — пишут texty.

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Напомним, что 4 декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что одной из главных целей атак "шахедов" является аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

4 декабря ВС РФ атаковали территорию Украины 23 ударными БпЛА Shahed-136/131. Их запускали из оккупированного Крыма.