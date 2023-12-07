Більшість летить із Криму: з'явилася карта популярних маршрутів Shahed, які використовує РФ

Після того, як українські морські дрони майже вигнали Чорноморський флот із Севастополя, окупантам стало важче атакувати Україну "калібрами". Інші крилаті ракети сімейства Х запускаються з літаків і летять по прямій.

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У Повітряних силах повідомляли, що ворожі "шахеди" часто атакують за руслами річок, дорогами та межами областей. Над річкою можна летіти низько та непомітно для радарів ППО, і над дорогою шум ударних дронів зливається з шумом автомобілів. Українське аналітичне видання texty опублікувало карти з маршрутами російських БПЛА та ракет, якими завдають ударів по Україні.

На карту наклали всі приблизні маршрути ворожих повітряних атак, які тривали від 6 вересня по 3 листопада цього року. На них помітно одну річ: більшість БпЛА летить із Криму.

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На карті частина маршрутів починається з окупованої Херсонщини, але невідомо, як вони летіли над територіями, які зараз контролює Росія.

"Деякі запущені з Криму БпЛА повторюють горезвісний середньовічний "чорний шлях", за яким татарська орда робила набіги, а потім гнала захоплених в Україні невільників на продаж. Якщо дивитися на карту, напрошується один висновок: Україна не може почуватися в безпеці, поки не контролює Крим", — пише видання.

Два найпопулярніші шляхи дронів — вони ціляться в Старокостянтинів, де розміщений військовий аеродром, і в Хмельницький. Нижній шлях проходить поруч із трасою Е50, верхній на стику областей.

"Можемо сказати, що звільнення Криму реальніше, ніж деокупація Донбасу. Адже, як тільки ЗСУ вийдуть до Азовського моря та зможуть знищити Кримський міст, півострів впаде нам до рук, як стигла груша. Тому що російські війська залишаться без постачання. На Донбасі ситуація інша: там розвинена залізнична інфраструктура, за допомогою якої Росія може нескінченно постачати боєприпаси та поповнення", — зазначає видання.

Після того, як українські морські дрони майже вигнали Чорноморський флот із Севастополя, росіянам стало важче атакувати "калібрами". Інші крилаті ракети сімейства Х запускаються з літаків і летять по прямій.

Балістичні ракети різко набирають висоту, потім падають на ціль, на карті це показано як пряма лінія.

"Попри масовість і складність атак, зараз ворог рідко досягає цілі. Українська ППО багатокомпонентна ьа продумана. За словами Ігната, значну частину збивають мобільні бригади, які виїжджають на позиції на джипах із кулеметами та прожекторами. Під час останньої атаки на Київ мобільні групи збили 40% "шахедів", повідомляв Ігнат. Також у війні з дронами ефективно показав себе німецький "Гепард", — пишуть texty.

Нагадаємо, що 4 грудня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що однією з головних цілей атак "шахедів" є аеродром у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.

4 грудня ЗС РФ атакували територію України 23 ударними БпЛА Shahed-136/131. Їх запускали з окупованого Криму.