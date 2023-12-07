Египет представил интегрированную систему для бойцов EISS: особенности защиты

Оригинальная система включает такие ключевые компоненты как баллистический шлем, тепловизионную нашлемную камеру, тепловизор, лазерный дальномер-монокуляр и др.

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Египетская компания Arab International Optronics (AIO) на выставке EDEX 2023 представила египетскую интегрированную солдатскую систему Egyptian Integrated Soldier System или EISS. Разработка направлена на улучшение обзора, прицеливания и защиты солдат, а также на улучшение связи между бойцами и командными центрами. Подробно об оригинальной системе рассказали 7 декабря обозреватели Army Recognition.

В последней модификации EISS приоритет отдается безопасным и адаптируемым каналам связи, включая текст, голос, видео и передачу данных.

EISS состоит из нескольких ключевых компонентов:

тепловизионная камера для шлема;

экран для глаз;

основание для крепления на шлем;

микрофон для связи с командованием;

защитный экран;

устройство беспроводной связи;

часы для измерения жизненных показателей тела;

коммуникационный планшет;

лазерный дальномер;

системный аккумулятор;

систему зарядки;

прибор теплового видения D27 и тактический беспилотник.

Важнейшим элементом системы является баллистический шлем, разработанный с учетом различных систем связи, возможностей ночного видения и ряда аксессуаров для шлема. Он обеспечивает защиту от множества ударов со всех сторон и оснащен 4-точечной регулируемой системой ремней для комфорта, баланса и снижения усталости.

Тепловизионная нашлемная камера, интегрированная в систему EISS, оснащена тепловым детектором с разрешением 480x640 пикселей спектральным диапазоном 8-14 мкм и полем зрения 31°H x 24°V.

Прибор дневного наблюдения Osprey с инфракрасными возможностями предназначен для универсального использования в полевых условиях и имеет Bluetooth и USB-соединение для обмена координатами.

Лазерный дальномер-монокуляр с увеличением 7X, диаметром объектива 24 мм и полем зрения 7,5°. Это необходимый компонент для точной работы в полевых условия, который обеспечивает точность в пределах 1±m для расстояний менее 500 м и 2±m для расстояний более 500 м.

Тепловизор D27 предназначен для легкого вооружения и оснащен высокочувствительным неохлаждаемым детектором с разрешением 640x480 пикселей.

Система EISS имеет усиленные швы усовершенствованную вентиляционную подкладку для защиты от пота, что повышает комфорт пользователя во время длительных дежурств. Бронежилет изготовлен из высококачественных материалов, однако из каких именно не уточняется.

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Для поддержки системы компания AIO представляет перезаряжаемую литий-ионную батарею со специальными функциями, отвечающими различным техническим требованиям.

Планшет, предназначенный для интенсивного использования на передовой, предлагает гибкие возможности настройки, включая RS232, USB, LAN, GPS и т.д.

Завершает систему EISS коммуникационная радиостанция от AIO работающая в IP-инфраструктуре, поддерживает мобильную сеть Ad Hoc Networking (MANET), потоковое видео и крепление Spearnet Vehicular Mount (SNVM). Разработчики утверждают, что станция передает данные голосовые сообщения и видеофайлы на дальности до 2 км.

Ранее сообщалось, что для украинских женщин-военнослужащих в 2024 году будут поставлены бронежилеты, который будут учитывать анатомические особенности. Они будут иметь меньший вес и конструктивно изогнутую пластину, которая учитывает особенности женского тела.