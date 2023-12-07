На расстоянии танкового выстрела: что известно об украинском снайпере-рекордсмене (фото)

В комментарии для западных СМИ Вячеслав Ковальский рассказал, что вел наблюдение за "целью" часами, пока не получил сигнал "выстрел". Задержал дыхание и нажал на крючок.

Related video

Снайпер Службы безопасности Украины Вячеслав Ковальский ликвидировал врага на расстоянии танкового выстрела, чем записал свое имя в мировую историю. Что известно об украинце и как именно ему удалось уничтожить оккупанта, рассказали в сюжете TSN.ua.

Что известно о снайпере

Снайпер мирового уровня, которому удалось поразить врага на расстоянии в 3,8 километра — 58-летний Вячеслав Ковальский. Видеозапись его меткого выстрела попала в сеть.

Как отмечают в издании, 3,8 километра — это "чрезвычайная дальность". В качестве примера журналист приводит один из основных боевых танков ВСУ Т-72 со своей 125-ти миллиметровой пушкой, стреляющей в среднем на 5 километров.

"Именно поэтому такой подвиг украинского защитника вызвал большое удивление и интерес у западных СМИ", — говорится в сообщении.

Фото: The Wall Street Journal

Журналисты The Wall Street Journal пообщались с Ковальским: детали

Напомним, 4 декабря снайпер-рекордсмен рассказал иностранному изданию The Wall Street Journal, что выстрел он нанес 18 октября в Херсонской области. Как принято у снайперов, работал Ковальский в паре со споттером, так специалисты называют корректировщика.

Тот помог снайперу найти цель, с математической точностью вычислить дистанцию, сделать погрешность на ветер.

Сначала они наблюдали, как российские солдаты рубят дрова, но считали, что те имеют слишком низкий ранг, чтобы в них стрелять. Однако позже появилась группа других военных и украинские спецназовцы заметили, что один из них был офицером, который отдавал приказы.

Ковальский наблюдал за "целью" часами, пока не получил сигнал "выстрел". Задержал дыхание и нажал на крючок.

Напомним, 1 декабря Barrett представил дальнобойную снайперскую винтовку MRADELR.

Также в СБУ рассказали, как снайперы СБУ защищали "Дорогу жизни" до Бахмута.