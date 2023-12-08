В Украине появилась база данных иностранных компонентов в оружии РФ: подробности

В НАПК презентовали портал, который уже насчитывает более 2000 компонентов, используемых Россией и Ираном в производстве дронов, ракет, систем РЭБ и прочих видов вооружения.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) запустило открытую базу данных, в которой собраны иностранные компоненты, используемые Российской Федерацией в производстве оружия. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий к агрессорам. Только так мы способны обеспечить мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне", — заявили в НАПК.

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В агентстве отметили, что подобная база данных является первой в своем роде и уже насчитывает более 2000 компонентов, используемых Россией и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники.

База данных включает информацию о производителях и технических характеристиках каждого комплектующего, а также данные об оружии, в котором используется тот или иной компонент.

"Поэтому каждый от журналиста-расследователя до иностранного чиновника сможет собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи поставок, привлечь соучастников этой войны к ответственности", — отметили в НАПК.

Напомним, 26 октября СМИ сообщили, что несмотря на санкции, Россия продолжает закупать импортные комплектующие через посредников. Журналисты выявили связи между российским оружием, контрабандными чипами и некоторыми выдающимися личностями.

Ранее, 23 августа, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Международная санкционная группа исследовала более ста иностранных компонентов трех БпЛА разных видов, которые Россия использует в войне против Украины, и обнаружила, что 69% этих компонентов происходит от западных компаний.