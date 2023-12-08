Россия играет против Китая, сливая его интересы и секреты, — политолог (видео)

Россия при возможности всегда сталкивает "лбами" Запад и Китай, создает хаос и пытается не допустить усиления Китая, говорит политолог Николай Давидюк.

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Сотрудничество любых стран с Россией всегда завершается "русской рулеткой". Оно начинается ярко и многообещающе, а заканчивается печалью и "случайным" исчезновением людей. Об этом рассказал политолог Николай Давидюк 24 Каналу.

По его словам, в Китае при таинственных обстоятельствах систематически происходят исчезновения высокопоставленных чиновников. Так, 6 декабря стало известно о смерти в Пекине экс-главы МИД Китая Цинь Гану, который после увольнения с должности в июле 2023 года исчез.

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"Эти игры, которые начались, они очень важны Китаю для понимания, что Россия не играет за них. Россия скулит и прибегает, когда им что-то нужно, но на внешних рынках, в частности на Западе, Россия играет против Китая, сливая его интересы и секреты, пытаясь не допустить усиления Китая", — говорит политолог.

Он добавил, что Россия постоянно пытается сталкивать лбами Китай и Запад, она создает хаос и не имеет друзей. В России, в отличие от Китая, не удалось построить социалистически-коммунистическое государство, зато удалось построить государство лузеров. В то же время Китай занимает второе место в мире по экономике.

Сейчас Пекин, по мнению политолога, понял, что можно вербовать китайских министров и шантажировать чиновников любовницей, которая еще осталась со времен учебы в институте.

"Они с таким не сталкивались. Это такая притирка на внешнеполитической арене. Ну, Китай учится и хочет быть на первом месте — надо привыкать к таким вещам, их будет много. Как видим, Си принимает решения и наказывает не просто увольнениями. Тоже создает прецеденты, чтобы было понимание для других каким образом работает система и машина", — отметил Давидюк.

Напомним, 6 декабря стало известно, что бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, которого отстранили от должности в июле 2023 года, умер в военном госпитале Пекина, где проходят лечение китайские руководители. Смерть наступила в результате пыток или же самоубийства.

Ранее сообщалось, что в Китае скоропостижно скончался бывший премьер-министр китайского правительства Ли Кэцян. Мужчина находился на отдыхе, когда у него случился сердечный приступ.