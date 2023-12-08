Росія грає проти Китаю, зливаючи його інтереси та секрети, — політолог (відео)

Росія за можливості зажди стикає лобами Захід і Китай, створює хаос і намагається не допустити посилення Китаю, говорить політолог Микола Давидюк.

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Співпраця будь-яких країн із Росією завжди завершується російською рулеткою. Вона починається яскраво та багатообіцяльно, а закінчується сумом і "випадковим" зникненням людей. Про це розповів політолог Микола Давидюк 24 Каналу.

За його словами, у Китаї за таємничих обставин систематично відбуваються зникнення високопосадовців. 6 грудня стало відомо про смерть у Пекіні ексглави МЗС Китаю Цінь Ґану, який після звільнення з посади в липні 2023 року зник.

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"Ці ігри, які почалися, вони дуже важливі Китаю для розуміння, що Росія не грає за них. Росія скиглить і прибігає, коли їй щось потрібно, але на зовнішніх ринках, зокрема на Заході, Росія грає проти Китаю, зливаючи його інтереси та секрети, намагаючись не допустити посилення Китаю", — каже політолог.

Він додав, що Росія постійно намагається стикати лобами Китай і Захід, вона створює хаос і не має друзів. У Росії, на відміну від Китаю, не вдалося побудувати соціалістично-комуністичну державу, натомість вдалося збудувати державу лузерів. Водночас Китай посідає друге місце у світі за економікою.

Зараз Пекін, на думку політолога, зрозумів, що можна вербувати китайських міністрів і шантажувати посадовців коханкою, яка ще залишилася з часів навчання в інституті.

"Вони з таким не стикалися. Це таке притирання на зовнішньополітичній арені. Ну, Китай вчиться та хоче бути на першому місці — треба звикати до таких речей, їх буде багато. Як бачимо, Сі ухвалює рішення та карає не просто звільненнями. Теж створює прецеденти, щоб було розуміння для інших, як працює система та машина", — зауважив Давидюк.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан, якого відсторонили від посади в липні 2023 року, помер у військовому госпіталі Пекіна, де проходять лікування китайські керівники. Смерть настала внаслідок тортур або ж самогубства.

Раніше повідомлялося, що в Китаї раптово помер колишній прем'єр-міністр китайського уряду Лі Кецян. Чоловік перебував на відпочинку, коли в нього стався серцевий напад.