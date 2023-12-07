У ЗМІ стверджують, що президент Російської Федерації влітку відправив заступника міністра закордонних справ Андрія Руденка до Китаю, аби "бити тривогу" по потенційно скомпрометованих китайських чиновниках.

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Китай нещодавно викликав запитання серед геополітичних аналітиків після того, як низка високопосадовців таємничим чином "зникла" з публічної сцени. Про це повідомляє британське видання Daily Express.

У ЗМІ стверджують, що президент Російської Федерації Володимир Путін влітку відправив свого другого дипломата до Китаю, аби "бити тривогу" по потенційно скомпрометованих китайських чиновниках.

Руденко попередив китайського лідера

Згідно з нещодавно оприлюдненими повідомленнями у іноземних медіа, російський заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що колишній міністр закордонних справ Цінь Ґан та кілька інших високопосадовців стали "занадто дружніми із західними агентствами".

"Руденко є надійним соратником Путіна і є другим за рангом співробітником МЗС Росії після глави Сергія Лаврова", — наголошують у виданні.

За інформацією Politico, китайський лідер зачищає ряди вищих чиновників через підозри у зраді.

"Послання заступника міністра Росії Руденка до Сі містило твердження про те, що Цинь і родичі вищих офіцерів ракетних сил допомагали передавати китайські ядерні секрети західним спецслужбам", — йдеться у звіті видання.

Помер ексголова МЗС Китаю Цінь Ґан: деталі

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, видання Politico з покликанням на джерела, наближені до високопосадовців у Китаї повідомило, що колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан, якого відсторонили від посади в липні 2023 року, помер у військовому госпіталі Пекіна, де проходять лікування китайські керівники. Смерть настала внаслідок тортур або ж самогубства.

Востаннє Цінь Ґана бачили на публіці 25 червня, коли він зустрічався з колегою зі Шрі-Ланки Мохамедом Алі та російським заступником міністра закордонних справ Андрієм Руденком.

За словами джерел, російський заступник міністра відвідав Пекін, щоб сповістити главу КНР Сі Цзіньпіна, що "його міністр закордонних справ і кілька вищих офіцерів армії Китаю були скомпрометовані західними спецслужбами". Йдеться про головного командувача ракетних військ Лі Ючао, його заступника Лю Гуанбіна та колишнього заступника Чжан Чженьчжуна, які перестали з'являтися на публіці в той же час, що й глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що в Китаї раптово помер колишній прем'єр-міністр китайського уряду Лі Кецян. Чоловік перебував на відпочинку, коли в нього стався серцевий напад.