Число погибших примерно соответствует числу новых мобилизованных: ISW оценили потери ВС РФ

По словам аналитиков, если данные, которые публикует Киев, точны, ВС РФ теряют в месяц больше, чем мобилизуют — 20 000 человек. Сейчас россияне пытаются сохранить технику, что ведет к еще большим потерям личного состава.

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Темпы потерь российских войск по всему фронту в Украине близки к темпам мобилизации. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 7 декабря.

Официальный представитель командования Сухопутных войск Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что ВС РФ потеряли почти 11 тысяч человек личного состава (погибшие или раненые) на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях за ноябрь этого года.

В упомянутых районах интенсивность боев сейчас ниже, чем под Авдеевкой. Судя по всему, больше и потерь.

По оценкам официальных лиц Украины, российские войска потеряли 5000 человек убитыми и ранеными в районе Авдеевки и Марьинки с 10 по 26 октября за две волны атак для захвата Авдеевки.

Сейчас россияне пытаются сохранить технику, что ведет к еще большим потерям личного состава.

По данным Украины, с 17 октября по 17 ноября на левобережье Днепра в Херсонской области россияне потеряли 1200 военнослужащих, раненых было 2200. На западе Запорожской области, судя по всему, потери сопоставимые.

Вместе с тем, в условиях боев невозможно проверить данные о потерях. Но если данные, предоставленные Украиной точны, это значит, что российские операции в Украине сильно истощают оккупационную группировку, и что высокие потери — это итог не только самых интенсивных наступлений под Авдеевкой.

Согласно российским и украинским официальным лицам, за счет усилий по скрытой мобилизации 20-40 тысяч человек ежемесячно пополняют ряды ВС РФ. Но эти показатели могут быть ниже ежемесячных потерь ВС РФ в Украине.

По данным представителей Украины, российская группировка на линии Харьковской — Луганской областей осталась прежней с лета 2023 года, это говорит о том, что передислокация резерва в этот район только восполняла потери, но не увеличивала состав группировки.

По цифрам, которые публикует Киев, можно сделать заключение, что ВС РФ теряют в месяц больше, чем мобилизуют — 20 000 человек.

Высокие потери РФ, делают вывод аналитики, скорее всего, не позволят российским силам полностью восполнить и восстановить подразделения, действующие в Украине и сформировать новые оперативные и стратегические резервы, если усилия по формированию сил будут продолжаться текущими темпами на фоне военных операции.

Вместе с тем Россия, судя по всему, сможет возмещать потери новыми мобилизованными до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин справляется с последствиями внутри России.

Напомним, что Украина хочет наладить производство танков Panther и дронов Bayraktar.

Также сообщалось, что, по данным ISW, ВС РФ продвигаются под Авдеевкой, а украинские ДРГ высадились на Кинбурнской косе.