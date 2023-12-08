Тело женщины искали неделю: под завалами дома в Новогродовке найдены все члены семьи

В МВД уточнили, что общее количество погибших в результате ракетной атаки России достигает четырех человек: это молодая семья и 62-летний мужчина.

Related video

На месте попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Новогродовке Донецкой области завершены поисковые работы. Идентифицировали всех членов погибшей семьи. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины в пятницу, 8 декабря.

"Поисковые работы в Новогродовке завершены. Криминалисты идентифицировали всех членов семьи, которую убила российская ракета", — говорится в сообщении.

Один из найденных на месте атаки фрагментов тела принадлежит погибшей 33-летней женщине. Ее, по информации МВД, искали неделю. Личность установили с помощью ДНК-анализа.

"Ранее полицейские идентифицировали мужчину этой женщины и 8-летнюю дочь", — напомнили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что общее количество погибших в результате ракетной атаки достигает четырех человек: это молодая семья и 62-летний мужчина.

Из-под завалов достали тело 8-летнего ребенка

Напомним, в понедельник, 4 декабря, начальник городской военной администрации Новогродовки Александр Шевченко рассказал, что из-под завалов 3-этажного дома, куда в ночь на 30 ноября попала вражеская ракета С-300, достали тело 8-летней девочки.

Кроме того, Шевченко рассказал, что в громаде объявили трехдневный траур по погибшим жителям. Он продолжался до 6 декабря.

К поискам родителей девочки привлекали различные службы

Сначала начальник Новогродовской ГОА сообщал, что под завалами дома не обнаружили родителей ребенка — 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Тогда Шевченко подчеркнул, если семью не найдут, ее будут считать пропавшей без вести. В воскресенье, 3 декабря, на месте проводили дополнительные работы, к которым привлекли национальную полицию и другие службы.

ВС РФ обстреляли Покровск, Мирноград и Новогродовку: что известно

Напомним, в ночь на 30 ноября российские оккупанты запустили по меньшей мере шесть ракет С-300 по Покровскому району Донецкой области. В общем известно о десяти пострадавших. Также под удар попал Мирноград, где разрушениям подверглось здание полиции.

Ранее представитель управления ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин в комментарии медиа "Суспільне" рассказал, что из-под завалов в Новогродовке достали тело погибшего. По его словам, это 61-летний мужчина. Также сообщалось, что спасатели разобрали более 130 тонн конструкций.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а в регионах активно работали системы ПВО. Информацию о боевой работе противовоздушной обороны подтвердили в Хмельницкой ОГА. Воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения также была объявлена в нескольких украинских областях.