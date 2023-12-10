Раненые, палестинцы и беременная: в ГУР сообщили о завершении эвакуации из сектора Газа

По данным разведки, всего удалось спасти и вывезти в безопасное место 315 человек. Проводились миссии по поручению президента Владимира Зеленского в несколько этапов.

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Эвакуация украинцев из сектора Газа, которая продолжалась последние несколько недель, была официально завершена. В Главном управлении разведки Минобороны (ГУР МО) раскрыли некоторые детали операции.

По данным представителей ведомства, мероприятия по спасению украинских граждан из зоны боевых действий можно назвать успешными.

Эвакуационные миссии организовывали ГУР МО и МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского. За несколько этапов в безопасное место удалось вывезти 315 человек.

Среди них есть 304 украинца, 2 палестинца и 9 граждан Молдовы.

"Среди спасенных из сектора Газа — два человека с ранениями, онкобольная, беременная, а также двое граждан, которые координировали украинских военных разведчиков непосредственно в зоне конфликта. Продолжаем служить Украине ради безопасности", — говорится в сообщении ГУР МО.

В ГУР МО поделились деталями эвакуации украинцев из сектора Газа Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Война между ХАМАС и Израилем: на каком этапе противостояние

Анонимные чиновники из администрации президента США заявляют, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, которая сконцентрирована на южной части сектора, может продлиться еще несколько недель и завершиться в январе.

Далее Иерусалим может применить менее интенсивную стратегию, которая будет сфокусирована на конкретных боевиках и лидерах ХАМАС.

9 декабря сообщалось, что в Газе состоялась массовая сдача в плен боевиков ХАМАС. Они бросили оружие и начали раздеваться. Некоторые из них даже раскрыли планы руководства, говорится в материале The Times of Israel.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что украинка рассказала о спасении от ХАМАС на музыкальном фестивале. Девушка в день нападения думала, что не сможет выбраться. Некоторое время она думала, что погиб ее муж, так как видела, как боевики убили ее друзей.