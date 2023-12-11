У украинских военных появилась танкетка Wiesel: чем она уникальна (фото)

На небольшую боевую машину можно установить пусковую противотанковой ракеты TOW. Демилитаризованный Wiesel можно купить даже в онлайн-магазине.

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В телеграм-каналах распространили фотографию танкетки Wiesel TOW, которая находится на вооружении одной из бригад ВСУ. Об этом сообщает Defense Express.

На фотографии засветилась авиадесантная танкетка Wiesel в варианте с противотанковой ракетой TOW. Ее изготавливала Германия. Вероятно, для украинской армии приобрели демилитаризованную версию машины. Их можно приобрести в специализированных онлайн-магазинах.

Скриншот с онлайн-магазина, на котором продают Wiesel 1 TOW

Wiesel имеет особые характеристики:

масса — 2,9 тонны;

экипаж — 2-3 бойца;

длина корпуса — 3,55 метра;

За время серийного производства в Германии изготовили около 350 таких машин в версиях под ПТРК TOW и 20-мм автоматическую пушку. На балансе Бундесвера есть 102 машины под противотанковый комплекс. Сейчас немецкая армия переходит на другую машину Boxer с лицензионной версией израильского ПТРК Spike LR.

Танкетка — это легкая бронированная машина, которая отличается от других бронемашин небольшой массой и слабым бронированием. Основное назначение танкеток — поддержка легкой пехоты или разведки. Wiesel является одной из последних машин в своем классе, так как от них постепенно отходят из-за уязвимости.

Напомним, в апреле в Великобритании впервые испытали три тяжелых беспилотника, среди которых был и Wiesel от Rheinmetall.

10 декабря в ВСУ показали на вооружении польский самоходный миномет Rak калибром 120-мм.