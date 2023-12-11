Польша активно выпускает боеголовки для дронов-камикадзе: что известно о продукте Belma (фото)

Всего польский производитель выпускает несколько типов боеголовок для БПЛА — осколочно-фугасные , кумулятивно-осколочные и термобарические. Самые крупные в линейке, боеголовки GX-2, имеют массу 4,8 кг и способны пробивать до 800 мм брони.

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Военные действия в Украине доказали, насколько важны беспилотные системы на современном поле боя, включая малогабаритные барражирующие боеприпасы. Польская оборонная компания Belma S.A. совместно с Военным институтом технологии вооружения в Зеленке разработали новые боеголовки, представив три типа барражирующих боеприпасов. Более подробно об этом вооружении рассказал обозреватель Defence 24 Мацей Шопа.

В материале говорится, что данные виды боеголовок отличаются по своему назначению на поле боя. Например, мультироторные платформы, такие как квадрокоптеры, применяются в городской местности, в то время, как беспилотники самолетного типа используются для нанесения ударов на открытой местности. Летательные же аппараты самолетного типа также различаются по размеру. Более крупные машины имеют больший радиус действия и способны нести большую боеголовку.

По используемому боевому заряду боеголовки делятся на три типа: осколочно-фугасные боеголовки, кумулятивно-осколочные боеголовки, термобарические боеголовки.

Осколочно-фугасные боеголовки (GO-1 HE — High Explosive) предназначены для поражения целей кинетической энергией осколков и ударной волны. Такие боеголовки используются для поражения живой силы, укреплений, бронированной и легкобронированной техники.

Кумулятивно-осколочная боеголовка (GK-1 HEAT — Hight Explosive Anti-Tank) используется для поражения танков и другой более тяжелой бронетехники. Здесь кумулятивная струя соответствующей формы отвечает за пробитие брони цели своей кинетической энергией.

Термобарические боеголовки (GTB-1 FAE — Fuel Air Explosive) используются для поражения живой силы, убежищ, укреплений и объектов инфраструктуры в закрытых помещениях. В состав таких боеголовок входит взрывчатое вещество, обеспечивающее высокое давление в момент детонации.

Главным фактором здесь является быстрое нарастание давления и высокая температура, сопровождающая взрыв. Такие боеприпасы также называют вакуумным оружием. Это связано с тем, что при взрыве создается вакуум, который поглощает весь кислород в источнике взрыва, создавая частичный вакуум. Таким образом, цель поражается в основном за счет скачка давления, который длится дольше, чем при использовании традиционных взрывчатых веществ.

Компания Belma вначале разработала тактические боеголовки GX-1 массой 1,4 кг, оснащенные камерами дневного света или тепловизорами. Их осколочно-фугасный вариант (GO-1 HE) поражает цель в радиусе 12-30 метров от точки детонации. Противотанковая версия GK-1 HEAT способна пробить броню толщиной до 180 мм, а термобарическая GTB-1 FAE поражает цель в радиусе 12 метров.

Существует уменьшенная версия этих боеприпасов GX-1 DG, имеющая вес 1,2 кг. Они дешевле, так как в них не используются камеры и другие датчики.

Боеголовки GO-1 Фото: Defence24

Боеголовки GO-1 DG Фото: Defence24

Боеголовки GX-2, напротив, являются самыми крупными в линейке и имеют массу 4,8 кг. В осколочно-фугасном варианте они способны поражать цели в радиусе 30-50 м, в противотанковом — пробивать броневую сталь толщиной более 700-800 мм, а в термобарическом — поражать в радиусе 30-50 м.

В отличие от GX-1, боеголовки GX-2 разрабатывались не для размещения в передней части летательного аппарата, а внутри него, в центре фюзеляжа, и поэтому имеют цилиндрическую форму.

боеголовки GO-2

Последняя разработка польской компании — GX-4 весом 1,6 кг. Как и небольшие GX-1 DG, они не оснащены камерами или какими-либо другими датчиками. Это позволило оптимизировать их аэродинамику и разработать больше взрывчатки, что привело к повышению их возможностей по уничтожению целей. Осколочно-фугасные поражают цели в радиусе 30 м от точки попадания, термобарические — в радиусе 20 м, а противотанковые — пробивают стальную броню толщиной до 350-400 мм.

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Эксперт обратил внимание, что все боеприпасы Belma S.A. сконструированы таким образом, что оператор может взорвать их в любой момент с пульта управления полетом БПЛА.

"Они также способны полностью сообщать о состоянии своего вооружения на пульт оператора системы. Благодаря этому выпущенные боеприпасы могут в случае необнаружения цели вернуться и быть использованы повторно, минимизируя тем самым риск случайного попадания и взрыва в случайном месте", — подытожил Шопа.

Ранее сообщалось, что российские военные используют на фронте в Украине новый барражирующий боеприпас "Скальпель" производства компании "КБ "Восток". Разработчики утверждают, что новый беспилотник стал дешевым аналогом БПЛА "Ланцет" фирмы Zala.