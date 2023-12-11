Грузия вытесняет Украину и Россию с рынка обслуживания советской авиатехники, — СМИ (фото)

Местные журналисты "засветили" в кадре вертолеты и самолеты, которые ремонтируют и обновляют в Тбилиси. Военные аналитики посчитали, что речь идет о технике из пяти стран.

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Из-за войны в Украине грузинские авиапредприятия забрали большинство контрактов по обслуживанию советской техники. Об этом 11 декабря сообщили в украинском медиа "Милитарный".

Аналитики отметили, что оборонно-промышленные комплексы Украины и РФ сейчас нагружены госзаказами. В то же время Грузия заняла освободившуюся нишу и обслуживает военную авиацию для Азии и Африки.

Вертолеты Ми-17 на предприятии в Грузии Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

В частности, в СМИ попали вертолеты и самолеты пяти стран, которые ремонтируют и модернизируют на грузинском предприятии Tbilisi Aircraft Manufacturing. Известно, что мощности компании размещены в Тбилиси.

Специалистам удалось идентифицировать на кадрах:

пять-шесть венгерских вертолетов Ми-24;

пять вертолетов Ми-17 из Южного Судана;

вертолеты Ми-35М и Ми-8 из Джибути;

три азербайджанских вертолета Ка-27;

штурмовик Су-25 из Конго;

грузинский самолет Л-39 "Альбатрос".

Самолет Су-25 на предприятии в Грузии Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

По данным "Минитарного" грузинское предприятие давно поддерживает и модернизирует советскую авиацию для Конго, Чада и Азербайджана. Однако заказы для Венгрии, Судана и Джибути ранее выполняли Украина и Россия.

Кроме того, в Грузии нет предприятий, способных производить большинство деталей и агрегатов для ремонта техники. То есть возможно опосредованное сотрудничество с украинскими и российскими экспортерами.

Вертолеты Ми-35 на предприятии в Грузии Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing Вертолет Ми-8Т на предприятии в Грузии Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

Аналитики уточнили, что главным производителем двигателей для вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-8 и Ми-17 является украинская компания "Мотор Сич". Кроме нее основным украинским игроком на рынке ремонта вертолетов является Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон".

Вертолеты Ка-27 на предприятии в Грузии Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

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