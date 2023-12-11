Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Грузия вытесняет Украину и Россию с рынка обслуживания советской авиатехники, — СМИ (фото)

Вертолеты Ми-24, Ми-24, авиация, ремонт авиации, советская авиация, советская авиация
Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing | В Грузии начали выполнять заказы на ремонт техники, которые ранее доставались Украине или РФ

Местные журналисты "засветили" в кадре вертолеты и самолеты, которые ремонтируют и обновляют в Тбилиси. Военные аналитики посчитали, что речь идет о технике из пяти стран.

Related video

Из-за войны в Украине грузинские авиапредприятия забрали большинство контрактов по обслуживанию советской техники. Об этом 11 декабря сообщили в украинском медиа "Милитарный".

Аналитики отметили, что оборонно-промышленные комплексы Украины и РФ сейчас нагружены госзаказами. В то же время Грузия заняла освободившуюся нишу и обслуживает военную авиацию для Азии и Африки.

авиация, ремонт авиации, советская авиация, вертолеты Ми-17, Ми-17, вертолеты Ми-17 Fullscreen
Вертолеты Ми-17 на предприятии в Грузии
Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

В частности, в СМИ попали вертолеты и самолеты пяти стран, которые ремонтируют и модернизируют на грузинском предприятии Tbilisi Aircraft Manufacturing. Известно, что мощности компании размещены в Тбилиси.

Специалистам удалось идентифицировать на кадрах:

  • пять-шесть венгерских вертолетов Ми-24;
  • пять вертолетов Ми-17 из Южного Судана;
  • вертолеты Ми-35М и Ми-8 из Джибути;
  • три азербайджанских вертолета Ка-27;
  • штурмовик Су-25 из Конго;
  • грузинский самолет Л-39 "Альбатрос".
авиация, ремонт авиации, советская авиация, самолет Су-25, Су-25, Су-25 Fullscreen
Самолет Су-25 на предприятии в Грузии
Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

По данным "Минитарного" грузинское предприятие давно поддерживает и модернизирует советскую авиацию для Конго, Чада и Азербайджана. Однако заказы для Венгрии, Судана и Джибути ранее выполняли Украина и Россия.

Кроме того, в Грузии нет предприятий, способных производить большинство деталей и агрегатов для ремонта техники. То есть возможно опосредованное сотрудничество с украинскими и российскими экспортерами.

авиация, ремонт авиации, советская авиация, вертолеты Ми-35, Ми-35, вертолеты Ми-35 Fullscreen
Вертолеты Ми-35 на предприятии в Грузии
Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing
авиация, ремонт авиации, советская авиация, вертолет Ми-8Т, Ми-8Т, Ми-8Т Fullscreen
Вертолет Ми-8Т на предприятии в Грузии
Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

Аналитики уточнили, что главным производителем двигателей для вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-8 и Ми-17 является украинская компания "Мотор Сич". Кроме нее основным украинским игроком на рынке ремонта вертолетов является Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон".

авиация, ремонт авиации, советская авиация, вертолеты Ка-27, Ка-27, вертолеты Ка-27 Fullscreen
Вертолеты Ка-27 на предприятии в Грузии
Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

Напомним, 11 декабря Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины. Речь идет о 133,5 миллиона долларов, и эти деньги направлены на поддержку украинцев зимой.

Украинский военнослужащий и специалист по РЭБ Сергей "Флеш" Безкрестнов объяснил, в чем отличие новой модификации Shahed-238 и будут ли эти беспилотники более опасными.