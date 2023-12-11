"Становятся прекрасной целью": ВС РФ прячут свою авиацию недалеко от фронта, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил, противник пытается обезопасить свои самолеты при помощи укрытий и ангаров, однако это не мешает украинским защитникам проводить успешные спецоперации.

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Российские оккупанты начали думать о том, как обезопасить свою авиацию так, чтобы далеко не отводить ее от линии фронта. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Freedom поделился некоторыми подробностями действий противника.

По его словам, стратегическая авиация сосредоточена на различных аэродромах на территории России, среди которых "Энгельс", "Рязань" и некоторые другие. Что касается тактической авиации, то держать ее далеко от линии фронта российским оккупантам нет смысла.

В связи с этим самолеты и вертолеты расположены в специальных ангарах и укрытиях, чтобы украинская сторона якобы не смогла их найти, однако БПЛА прекрасно справляются с этой задачей.

"Беспилотники летят ночью, летят быстро, поэтому их трудно сбить, и самолеты становятся прекрасной целью для того. Противник будет делать все для того, чтобы сохранить свою авиацию", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил отметил, что российская авиация сейчас старается не входить в зону поражения украинских сил. Те случаи с ликвидацией самолетов и вертолетов, которые уже были зафиксированы, являются удачными спецоперациями, которые проведены украинскими зенитчиками возле линии фронта.

"Это засады, которые позволяют ловить в ловушку. Так было и на севере нашей страны — удалось сразу пять российских бортов положить. Так было и в Донецкой области, в Одесской области", — продолжил Юрий Игнат.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что в сети показали работу украинской авиации по позициям оккупантов. Украинская авиация метко работает неуправляемыми ракетами по российским захватчикам.