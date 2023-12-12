В США пригрозили последствиями, если нападения на американцев будут продолжаться, — AP

Предупреждение директора ЦРУ Уильяма Бернса последовало после ракетной атаки на здание посольства США в Багдаде.

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о серьезных последствиях, если атаки на американские военные базы в Ираке не прекратятся. Об этом 11 декабря сообщили в The Associated Press со ссылкой на свои источники.

Журналисты пишут, что ракетный удар по зданию посольства США в Багдаде, который был нанесен 8 декабря, ознаменовал дальнейшее обострение ситуации после того, как поддерживаемые Ираном группировки в Ираке совершили десятки нападений на военные объекты американцев.

И пока в Израиле продолжаются боестолкновения между боевиками террористической организации ХАМАС и израильской армией Багдад пытается балансировать на грани, но с каждым днем это становится все сложнее, отмечают обозреватели.

Также сообщается, что в Ираке находятся около 2000 американских военнослужащих главным образом для борьбы с боевиками группировки "Исламское государство". Кроме того Багдад в значительной степени полагается на санкции Вашингтона, чтобы покупать электроэнергию у Ирана, а с 2003 года валютные резервы Ирака хранятся в Федеральной резервной системе США, что дает американцам значительный контроль над поставками долларов в Ирак.

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Напомним, 8 декабря здание в Багдаде, в котором размещено посольство США в Ираке, подверглось ракетной атаке. Сообщалось, что по посольству было выпущено 14 ракет "Катюша" двумя залпами.

23 ноября американские войска в Ираке подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников. По данным агентства Reuters, удару подверглись авиабаза Айн-аль-Асад к западу от Багдада и база США вблизи аэропорта Эрбиль на севере.